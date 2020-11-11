《小傳日記》神州出辣招，科網股觸礁；舊經股發威，魚缸仍跣低！

《小傳日記》疫苗研究有料到，缸友繼續興奮，但係隔晚納指再潛水１４８點，加埋孖屐開

始換馬入舊經濟股，神州又出招反壟斷，科技股都係要捱沽！拖累香江魚缸低開７４點，之後倒

升到最高２６４３２點，早市反覆上落仲一度走低百幾點，好彩午後啲傳統藍戰士開始發力撐市

，太古Ａ同潤地喺盤中踢起逾８巴仙，午市中段轉升７０點，但啲新經濟股確實太曳，尾市再下

隊，埋單報２６２２６，跌７４點或唔夠半巴仙，主板成交２６０９﹒２２億銀，大增逾一成四

。國指報１０５４１，跌４５點或唔夠半巴仙。科指收報７４６５，蒸發４９６點或逾６巴仙。

藍戰士兩邊走，舊經濟股繼續殺食，生發發（００３８８）晏晝出成績，首三季純利按年升

１６巴仙，仍跪低近４巴仙，報３６５﹒４銀；大象（００００５）俾法巴升咗一成一他屐，評

級升至中性，揚逾４巴仙；報３９﹒２５銀；中移動（００９４１）跳起逾５巴仙，報５３﹒９

５銀；建行（００９３９）走高逾３巴仙，報６﹒１９銀；ＡＩＡ（０１２９９）無升跌，報８

７銀。

Ａ場反覆走低，上證綜指報３３４２點，跌１７點或跌逾半巴仙，深證成指報１３７２０點

，跌２７３點點或跌近２巴仙，兩市全日成交８６９６億元，按日大減逾一成一。



＊周小川出聲阿里好鬼驚，用戶增長威電訊佬光輝＊



神州市場監管總局繼續出招防平台經濟壟斷，人行行長周小川喺博鰲亞洲論壇開會之前，都

不忘嚇一嚇班巨頭，講到明話佢哋掌控大量數據和市場份額，壟斷市場抑制競爭咁話！中信証券

話政策對ＱＱ（００７００）冇太大影響，維持６５０他屐，但隻佬收市仍然唔見逾７巴仙，報

５５１銀。神州當局呢次目標係銷售平台巨頭，揸住天貓淘寶嘅阿里（０９９８８）自然騰騰震

，跪低近一成，報２４８﹒４銀，失守２５０大關，做埋表現最差藍戰士；美團（０３６９０）

都潛水近一成，報２７１元；京東（０９６１８）跣低逾９巴仙，報３００銀；小米（０１８１

０）跳落逾８巴仙，報２２﹒４５銀。

三大神州電訊商９月份用戶增長好叻叻，三個佬夾埋有成２３００萬戶增長，單單係中移動

一個，寬頻用戶增長就超過１７００萬，消息令孖屐對佢哋有信心，三大電信商齊齊開心飛高高

！ 中移動（００９４１）彈逾５巴仙，報５３﹒９５銀；中電信（００７２８）飛起逾一成，

報２﹒８５銀，５連陽累計升幅逾１４巴仙；中聯通（００７６２）跳起逾６巴仙，報５﹒５５

銀，連陽累計升幅逾１２巴仙。鐵塔（００７８８）逆市走上逾１巴仙，報１﹒３５銀。



＊油價繼續上三桶油發亮；睇住成本升航運佬要扔＊



新型肺炎疫苗未正式推出，油市已經好似打咗強心針咁，砰砰聲抽上去，搞到油佬都繼續衝

，中石化（００３８６）抽高逾３巴仙，報３﹒６７銀；中石油（００８５７）跳逾２巴仙，報

２﹒５３銀；中海油（００８８３）踼高逾５巴仙，報８﹒８４銀；中海油服（０２８８３）起

哄近２巴仙，報５﹒６８銀；Ｆ三星原油期（０３１７５）炒高近５巴仙，報２﹒８３４銀。

成本上升之下，航運佬回吐，中遠海發（０２８６６）潛水插近１２巴仙，報１﹒０６元；

招商局港口（００１４４）踼高逾４巴仙，報１０﹒２６銀；中遠海能（０１１３８）唔見近１

巴仙，報３﹒４３銀；東方海外（００３１６）跪低逾８巴仙，報３８﹒９５銀。



＊伺市升套現食品沉幾錢；申洲獲睇好個價照樣吐＊



申洲（０２３１３）有兩個主要股東折讓逾７巴仙配股，配股規模佔集團股本高達４７﹒３

巴仙，總共套現５０億銀，個價跪低逾７巴仙，報１３２﹒８銀。花旗話，亞洲服裝同鞋類製造

商板塊短線可能面對獲利回吐，但板塊中仍然最睇好申洲，因為由疫情中拎到佔有率。花旗又預

計Ａｄｉｄａｓ對四季度的展望更為謹慎，而且裕元（００５５１）１０月銷售略低於預期。而

互太紡織（０１３８２）即將公布嘅中期業績預期將見底，到２０２３年公司盈利複合年增速約

一成。兩隻佬都無咗逾１巴仙，分別報１５銀同４﹒６３銀。安踏（０２０２０）跣低逾５巴仙

，報９６﹒６５銀；李寧（０２３３１）撻低近一成一，報４０﹒１５銀。

九毛九（０９９２２）同樣有股東折讓約７巴仙配股，套現約６﹒１６億元。插低近６巴仙

，報１７﹒０８銀。海底撈（０６８６２）漏氣跌逾５巴仙，報５２﹒１５銀；百勝中國（０９

９８７）跳逾１巴仙，報４４６﹒６銀；蒙牛（０２３１９）今日最高見過４２﹒６５銀破頂，

之後回軟，收軟近１巴仙，報４０﹒１５銀；旺旺（００１５１）踼高近３巴仙，報５﹒３５元

，請請！



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