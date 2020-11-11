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即市新聞

11/11/2020 13:45

《投資特寫－陳宇昕》富達：十四五機遇多，留意三大核心主題

　　《投資特寫》富達國際東北亞分銷業務投資策略師陳宇昕表示，中共十九屆五中全會近日閉
幕，並提出了第十四個五年規劃的主要社會和經濟發展目標，不過，這次五年規劃的目標於此前
最大的不同之處，就是並沒有公布十四五期間的國內生產總值目標。
　　該行認為，十四五ＧＤＰ目標不再成為重點，可以令中國內地在制定長遠政策時更統一，以
及將焦點放在增長的「質」而非僅僅在「量」之上。
　　這次重點除了十四五規劃以外，亦包括了２０３５年遠景目標，例如人均ＧＤＰ達到中等發
達國家水平、中等收入群體顯著擴大等，意味著中國內地的人均ＧＤＰ，將會由去年１００００
美元水平上升逾倍甚至更多。
　　展望未來五年，投資者可多加留意三個主要領域，分別是內部消費、科技發展及加快開放金
融市場。
　　首先，在內部消費方面，十四五其中一個核心主題是雙循環經濟策略，其中，內循環是重中
之重，中國當局料將通過減稅，或對教育、醫療、住屋方面進行補貼，以促進內部消費。
　　至於科技發展，該行預期政府將推出更多措施支持科研發展，尤其是在核心零件如芯片之上
，十四五建議中提到要「加快建設科技強國」，以及要「進入創新型國家前列」，主要是由於過
去兩年由美國掀起的貿易戰及科技戰，令中國當局意識到科技發展的逼切性。
　　而在開放金融市場方面，吸引外國資金被視為雙循環中的外循環，例如在內地監管當局放寬
限制之後，今年在岸債券市場錄得不少資金流入，中國政府債券相對美國國債的息差擴闊，亦吸
引投資者蜂擁在岸債市。
　　該行預期，中國內地將會有更多放寬市場的措施出台，並容許外國資金參與更多內地的金融
活動，而人民銀行亦預料會暫時放寬對人民幣匯價和資本帳的限制，以從近期的美元匯價弱勢中
得益。
　　除了上述三個主要領域外，該行亦認為在健康護理、國有企業、土地所有權及戶口註冊上都
會出現改革措施。
　　總結而言，十四五所提出的新經濟增長目標及遠景，將有助中國內地成為更由市場主導的經
濟體，中國內地多個不同資產領域中亦有吸引的投資機遇值得投資者留意。
《富達國際東北亞區分銷業務投資策略師　陳宇昕》

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