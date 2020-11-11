港股跌７４點收２６２２６止四連升，科指挫６％，成交２６７５億

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股指數升跌不一，而港股今早低開７４點報２６２２６

點後，之後維持窄幅上落，升中在２６１８６至２６４３２點之間上落，最終收報２６２２６點

，跌７４點或跌０﹒２８％，終止四連升；國企指數報１０５４１點，跌４５點或跌０﹒４３％

；而恆生科技指數則跑輸大市，報７４６５點，跌４９６點或跌６﹒２３％。主板成交

２６７４﹒５７億元增１４﹒４％。

Ａ場方面則齊走軟，上證綜合指數報３３４２點，跌１７點或跌０﹒５３％；深證成份指數

報１３７２０點，跌２７３點或跌１﹒９５％。兩市成交合共８６９６﹒１５億元人民幣，較上

日跌１２﹒８％。

重磅股則個別發展，騰訊（００７００）跌７﹒３９％，報５５１元；港交所

（００３８８）公布首三季純利８５﹒８億元升１６％，每股基本盈利６﹒８元升１５％，不派

息，惟股價挫３﹒９９％，報３６５﹒４元。而匯控（００００５）揚升４﹒１１％，報

３９﹒２５元；中移動（００９４１）升５﹒２７％，報５３﹒９５元；建行（００９３９）走

上３﹒１７％，報６﹒１９元。



＊中央擬反壟斷，阿里、京東續挫逾９％＊



中國國家市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》。人行行長

周小川指科技創新給社會治理帶來巨大挑戰，稱互聯網科技巨頭掌控大量數據和市場份額，容易

形成壟斷。新經濟股今日大跌，除了騰訊跌７﹒３９％報５５１元外，ＡＴＸＪ亦急挫。「雙十

一」消費今日正式進入第二階段，由本月１日活動開始至今日凌晨１２時３０分，成交額按年大

增近四成突破３７２３億人幣，惟阿里巴巴（０９９８８）與京東（０９６１８）今日走勢偏軟

，前者走低９﹒８％報２４８﹒４元，後者挫９﹒２％報３００元；而小米（０１８１０）下跌

８﹒１８％，報２２﹒４５元；美團（０３６９０）跌９﹒６７％，報２７１元。

中國銀保監公布，今年第三季末商業銀行不良貸款率１﹒９６％，按季增０﹒０２個百分點

，貸款損失準備餘額則按季增加１０８６億人幣。惟內銀股仍有支持揚升，建行（００９３９）

升３﹒１７％，報６﹒１９元；工行（０１３９８）揚升３﹒１６％，報４﹒８９元；招行

（０３９６８）走上２﹒４８％，報４９﹒６元；中行（０３９８８）升３﹒６８％，報

２﹒８２元。

中國指數研究院數據顯示，今年首１０個月，百強房企銷售額均值為９９４﹒９億人幣，按

年增１２﹒３％，帶動內房股向好。潤地（０１１０９）升６﹒３４％，報３８﹒５５元；世茂

集團（００８１３）走上６﹒６７％，報３２元；融創（０１９１８）升４﹒１２％，報

３２﹒８５元；中海外（００６８８）升４﹒８％，報２１﹒８５元；萬科企業（０２２０２）

升４﹒１４％，報２８﹒９元；碧桂園（０２００７）揚升１﹒８１％，報１１﹒２６元。



＊水泥價升，中國建材急漲逾一成＊



據數字水泥網數據指上月２６日至本月１日期間，全國水泥市場價格揚升至每噸４３４元人

民幣，按周漲０﹒４２％。帶動水泥股今日升勢，中國建材（０３３２３）報１１﹒０４元 升

１０﹒７３％；亞洲水泥（００７４３）升５﹒９８％，報８﹒１５元；海螺水泥

（００９１４）揚４﹒７２％，報５４﹒３５元；天瑞水泥（０１２５２）走上１﹒７５％，報

７﹒５４元；華潤水泥（０１３１３）升７﹒０６％，報１１﹒２２元。

疫苗研發有進展使市場憧憬社會復甦，油價周二收漲近３％，帶動油股揚升。三桶油方面，

中海油（００８８３）升５﹒１１％，報８﹒８４元；中石化（００３８６）飆升３﹒３８％，

報３﹒６７元；中石油（００８５７）升２﹒０２％，報２﹒５３元。

由於市場對財政和貨幣刺激措施出台的憧憬減弱，避險金獲捧帶動金價周二回升。現貨金曾

漲０﹒７％至１８７５﹒７美元；而美國黃金期貨則收升１﹒２％報１８７６﹒４０美元。金股

亦普軟，紫金礦業（０２８９９）跌２﹒２７％，報６﹒４５元；山東黃金（０１７８７）跌

２﹒８２％，報１８﹒６４元；招金礦業（０１８１８）挫４﹒２１％，報１０元；恆興黃金

（０２３０３）跌５﹒１２％，報３﹒１５元。惟中金國際（０２０９９）揚５﹒７％，報

１１﹒５元。（ｊｃ）

