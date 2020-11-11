《鍾之日記》監管風險驟升，新經濟股暴跌

《鍾之日記》１１月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



今天的「雙１１」成「傷１１」，阿里巴巴（０９９８８）為首的一眾新經濟股遇到新監管

風險而暴瀉。港股今早低開７４點後，之後維持窄幅上落並一度倒升，最終收報２６２２６點，

跌７４點或跌０﹒２８％，終止四連升。恆生科技指數大跌６﹒２３％，報７４６５點。主板成

交２６７４﹒５７億元增１４﹒４％，為２０１８年３月以來３２個月最多。

滬深股市今早窄幅低開，滬綜指一度倒升，惟科技股受累國家加強監管互聯網企業而急挫，

滬綜指全日跌０﹒５３％，報３３４２﹒２點，深市科技股集中，深成指急挫１﹒９５％，創業

板指更大瀉３﹒３１％，科創５０指數亦大跌３﹒２２％。交投見轉冷，兩市全日成交８６９６

億人民幣，按日大減１１﹒３７％。



＊反壟斷辣招外圍反應大，新經濟股慘過「傷１１」＊



內地對網絡平台的監管近期持續收緊，繼銀保監和人行出台網絡小額貸款業務管理暫行辦法

草案，大幅提升網絡小貸公司門檻後，國家市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南

》草案，從「壟斷協議」、「濫用市場支配地位行為」、「經營者集中」、「濫用行政權力排除

、限制競爭」這四個方面作為切入點，定義何謂平台經濟領域的壟斷行為，被視為官方對互聯網

企業龍頭亮起監管訊號。

銀保監副主席梁濤最新表態指，將結合金融數字化轉型趨勢，建立完善相關監管規則體系，

繼續加強對金融機構與科技企業合作的監管。

外圍市場對草案的出台反應非常大，隔夜在美上市的中資科網股集體暴瀉，阿里巴巴ＡＤＲ

創近６年最大跌幅。花旗、摩通均認為反壟斷指南對阿里、美團（０３６９０）這兩個在電商和

本地生活類中的龍頭企業的影響較大；但兩行同樣建議可關注京東（０９６１８），花旗解釋指

，京東的自營電商零售模式所受的影響較少。

需要留意的是，在監管機構出台小額網貸新規後，由騰訊全資持有的深圳市財付通網絡金融

小額貸款有限公司，１１月起註冊資本已由１０億元人民幣增至２５億元人民幣。此外，馬化騰

退出騰訊持股９５％的財付通支付科技有限公司的法定代表人職務，由公司副總裁林海峰接任。

今日正值內地網購平台「雙１１」的購物節正日，但面對內地監管頻頻加辣，大減價的除了

商品，還有新經濟股的股價。阿里巴巴尾段失守２５０元，並以全日低位收市，收報２４８﹒４

元，單日大挫９﹒８％，阿里巴巴於１０月２８日高見３０９﹒４元創上市新高，其後先受累螞

蟻集團暫緩ＡＨ股上市，再加上近日新經濟股回吐，按今日收市價計算，阿里巴巴已由高位回吐

１９﹒７％。

小米（０１８１０）同樣受累急插８﹒２％，同阿里兩股包辦表現第一、二差的藍籌。將公

布業績的騰訊亦難幸免，收跌７﹒４％，騰訊於１１月９日創上市新高，高見６３３元，惟今日

收市５５１元，高位下跌近１３％。

今日單單是「ＡＴＸ」三股就影響了恆指４１６點。此外，美團開市便再失守３００元，全

日下滑９﹒７％，報２７１元。



＊中字頭集體出動，電訊股大爆發＊



新經濟股今日大跌，包括超重磅的阿里和騰訊，引發市場不少震動，中字頭集體出動穩住大

市，其中電訊股迎來大爆發，中國電信（００７２８）飆１０﹒５％，中國聯通（００７６２）

升６﹒３％，中國移動（００９４１）漲５﹒３％。消息面上，早前三大電信商公布９月份數據

，顯示出用戶增長數據良好，其中三者合計有２３００萬戶增長，單單中移動寬頻用戶增長就超

過１７００萬，消息刺激三大電信商股價上揚

由於疫苗研發有新進展，市場憧憬社會復甦，帶動油價周二收漲近３％。中海油

（００８８３）升５﹒１％，中石化（００３８６）升３﹒４％，中石油（００８５７）走高

２％。

四大行同樣錄得顯著升幅，中國銀行（０３９８８）漲３﹒７％，建設銀行（００９３９）

、工商銀行（０１３９８）升３﹒２％，農業銀行（０１２８８）走高２﹒４％。



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