【雙１１】阿里：「雙１１」首十天成交額３７２３億人幣

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日杭州專電》阿里巴巴（０９９８８）今年為期１１天
的「雙１１」狂歡季，今日凌晨開啟第二階段活動，從１１月１日開始截至今日００時３０分，
實時商品成交額已超過３７２３億元人民幣，創下新高。
同時，今年「雙１１」的訂單創建峰值亦創下歷史新高，達每秒５８﹒３萬筆，再度彰顯了
阿里巴巴數字基礎設施的強大能力。
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