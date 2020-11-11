【雙１１】阿里：「雙１１」首十天成交額３７２３億人幣

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日杭州專電》阿里巴巴（０９９８８）今年為期１１天

的「雙１１」狂歡季，今日凌晨開啟第二階段活動，從１１月１日開始截至今日００時３０分，

實時商品成交額已超過３７２３億元人民幣，創下新高。

同時，今年「雙１１」的訂單創建峰值亦創下歷史新高，達每秒５８﹒３萬筆，再度彰顯了

阿里巴巴數字基礎設施的強大能力。

