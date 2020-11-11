《駐京專電》習近平：加強抗疫合作，多邊主義必將戰勝單邊主義

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國家主席習近平１０日晚在北京以視頻方

式出席上海合作組織成員國元首理事會第二十次會議並發表講話。習近平指出，新冠肺炎疫情加

速了國際格局調整，世界進入動盪變革期。國際社會正在經歷多邊和單邊、開放和封閉、合作和

對抗的重大考驗。歷史已經並將繼續證明，睦鄰友好必將超越以鄰為壑，互利合作必將取代零和

博弈，多邊主義必將戰勝單邊主義。

習近平強調，上海合作組織要弘揚「上海精神」，加強抗疫合作、維護安全穩定。



＊歡迎各方參與中方發起的「全球數據安全倡議」＊



習近平提出，第一，加強抗疫合作，構建衛生健康共同體。要加強各國聯防聯控，維護地區

和全球公共衛生安全。支持世界衛生組織發揮關鍵領導作用，反對將疫情政治化、病毒標籤化，

共同抵制「政治病毒」。中方倡議成員國疾控中心設立熱線聯繫，願積極考慮本組織國家疫苗需

求。

第二，維護安全和穩定，構建安全共同體。堅決反對外部勢力以任何藉口干涉成員國內政。

堅持通過對話和協商化解矛盾和分歧。歡迎各方參與中方發起的「全球數據安全倡議」。



＊明年舉辦上海合作組織民間友好論壇＊



第三，深化務實合作，構建發展共同體。要繼續推動共建「一帶一路」倡議，擴大相互投資

規模，加強數字經濟、電子商務、人工智能、智慧城市等領域合作。中方將於明年在重慶舉行中

國－上海合作組織數字經濟產業論壇。

第四，促進民心相通，構建人文共同體。要促進文明互學互鑒，支持教育、文化、旅遊、體

育、媒體、婦女等領域交流合作。中方將於明年舉辦上海合作組織民間友好論壇，在未來３年為

各方提供６００名青年交流名額。

習近平強調，要以實際行動踐行多邊主義，秉持共商共建共享原則，完善全球治理、維護國

際秩序。中國正在加快形成新發展格局，建設更高水平開放型經濟新體制。中國將堅定不移奉行

互利共贏的開放戰略。歡迎各方把握中國發展新機遇，積極深化對華合作。

