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即市新聞

11/11/2020 10:04

【網絡監管】平台反壟斷累中概股挫，監管頻加辣電商概念Ａ股軟

　　《經濟通通訊社１１日專訊》內地網絡平台監管不斷出招，銀保監和人行出台網絡小額貸款
業務管理暫行辦法草案，大幅提升網絡小貸公司門檻後，國家市場監管總局日前發布《關於平台
經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，指出平台經營者與交易相對人達成排他性協議，可能
構成《反壟斷法》第十四條規定的其他壟斷協議，提出要預防和制止平台經濟領域的壟斷行為；
而近日有內媒報道電商流量造假，令外界猜測中國政府要收緊互聯網巨頭的監管。
　　在監管機構出台小額網貸新規後，由騰訊（００７００）全資持有的深圳市財付通網絡金融
小額貸款有限公司，１１月起註冊資本已由１０億元（人民幣．下同）增至２５億元，騰訊指增
資是對公司資本金進行正常調整，８月已啟動１０月完成監管備案。此外，騰訊持股９５％的財
付通支付科技有限公司近日發生工商變更，馬化騰退出法定代表人職務，由公司副總裁林海峰接
任。
　　正值「雙１１」購物節，內地監管卻辣招不斷，隔夜在美股上市的中資科網股暴瀉，阿里巴
巴（００９９８８）ＡＤＲ創近６年最大跌幅，連帶Ａ場的電商概念今早亦集體捱沽。恆生電子
（滬：６００５７０）插２﹒８％，蘇寧易購（深：００２０２４）挫２﹒１％，國聯股份（滬
：６０３６１３）跌１﹒９％，小商品城（滬：６００４１５）跌１﹒７％，網宿科技（深：３
０００１７）、易見股份（滬：６０００９３）跌１﹒４％，金證股份
（滬：６００４４６）亦軟０﹒８％。惟南極電商（深：００２１２７）漲４﹒２％，三隻松鼠
（深：３００７８３）亦升１﹒６％。
　　港股方面，阿里巴巴目前大跌６﹒７％，騰訊挫３﹒２％，京東（０９６１８）挫近５％，
美團（０３６９０）跌１﹒６％。（ａｃ）

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