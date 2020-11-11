【網絡監管】平台反壟斷累中概股挫，監管頻加辣電商概念Ａ股軟

《經濟通通訊社１１日專訊》內地網絡平台監管不斷出招，銀保監和人行出台網絡小額貸款

業務管理暫行辦法草案，大幅提升網絡小貸公司門檻後，國家市場監管總局日前發布《關於平台

經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，指出平台經營者與交易相對人達成排他性協議，可能

構成《反壟斷法》第十四條規定的其他壟斷協議，提出要預防和制止平台經濟領域的壟斷行為；

而近日有內媒報道電商流量造假，令外界猜測中國政府要收緊互聯網巨頭的監管。

在監管機構出台小額網貸新規後，由騰訊（００７００）全資持有的深圳市財付通網絡金融

小額貸款有限公司，１１月起註冊資本已由１０億元（人民幣．下同）增至２５億元，騰訊指增

資是對公司資本金進行正常調整，８月已啟動１０月完成監管備案。此外，騰訊持股９５％的財

付通支付科技有限公司近日發生工商變更，馬化騰退出法定代表人職務，由公司副總裁林海峰接

任。

正值「雙１１」購物節，內地監管卻辣招不斷，隔夜在美股上市的中資科網股暴瀉，阿里巴

巴（００９９８８）ＡＤＲ創近６年最大跌幅，連帶Ａ場的電商概念今早亦集體捱沽。恆生電子

（滬：６００５７０）插２﹒８％，蘇寧易購（深：００２０２４）挫２﹒１％，國聯股份（滬

：６０３６１３）跌１﹒９％，小商品城（滬：６００４１５）跌１﹒７％，網宿科技（深：３

０００１７）、易見股份（滬：６０００９３）跌１﹒４％，金證股份

（滬：６００４４６）亦軟０﹒８％。惟南極電商（深：００２１２７）漲４﹒２％，三隻松鼠

（深：３００７８３）亦升１﹒６％。

港股方面，阿里巴巴目前大跌６﹒７％，騰訊挫３﹒２％，京東（０９６１８）挫近５％，

美團（０３６９０）跌１﹒６％。（ａｃ）

