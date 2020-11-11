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11/11/2020 13:00

《駐京專電》人大常委會議通過關於港區立法會議員資格問題的決定

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》第十三屆全國人民代表大會常務委員會第
二十三次會議審議了《國務院關於提請就香港特別行政區立法會議員資格問題作出決定的議案》

　　會議認為，為了全面準確貫徹落實「一國兩制」方針和《中華人民共和國香港特別行政區基
本法》，維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定，必須確保香港特有關公職人
員包括立法會議員符合擁護基本法、效忠中國香港特區的法定要求和條件。上述議案是應香港特
首的請求而提出的。
　　上述《議案》作出如下決定：

＊立法會議員宣揚或者支持「港獨」主張將喪失議員資格＊

　　一、香港特別行政區立法會議員，因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有
並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行
為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的
法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。
　　二、本決定適用於在原定於２０２０年９月６日舉行的香港特別行政區第七屆立法會選舉提
名期間，因上述情形被香港特別行政區依法裁定提名無效的第六屆立法會議員。今後參選或者出
任立法會議員的，如遇有上述情形，均適用本決定。
　　三、依據上述規定喪失立法會議員資格的，由香港特別行政區政府宣佈。

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