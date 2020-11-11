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11/11/2020 16:07

【聚焦數據】人行：十月末Ｍ２同比增速收窄至１０﹒５％，低預期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人行公布，１０月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２１４﹒９７萬
億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒５％，低市場預期的１０﹒９％，增速比上月末低
０﹒４個百分點，比上年同期高２﹒１個百分點。
　　狹義貨幣（Ｍ１）餘額６０﹒９２萬億元，同比增長９﹒１％，增速分別比上月末和上年同
期高１個和５﹒８個百分點。
　　流通中貨幣（Ｍ０）餘額８﹒１萬億元，同比增長１０﹒４％。當月淨回籠現金１３３４億
元。

＊１０月跨境貿易人民幣結算業務發生５３２１億元＊

　　１０月份銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率為２﹒１３％，比上月高０﹒３３個百
分點，比上年同期低０﹒４３個百分點；質押式回購加權平均利率為２﹒２２％，比上月高
０﹒２９個百分點，比上年同期低０﹒３５個百分點。
　　１０月份跨境貿易人民幣結算業務發生５３２１億元，直接投資人民幣結算業務發生
２６７４億元。１０月份，以人民幣進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外
直接投資、外商直接投資分別發生３７６１億元、１５６０億元、４７４億元、２２００億元。
（ｃｔ）

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