【聚焦數據】內地十月人幣新增貸６８９８億元低預期，按月少六成

《經濟通通訊社１１日專訊》人行公布，１０月人民幣貸款增加６８９８億元（人民幣．下

同），大幅低於市場預期的８０００億元，比上月的１９０００億元新增貸大跌６４％，惟同比

仍多增２８５億元。分部門看，住戶部門貸款增加４３３１億元，其中，短期貸款增加２７２億

元，中長期貸款增加４０５９億元；企（事）業單位貸款增加２３３５億元，其中，短期貸款減

少８３７億元，中長期貸款增加４１１３億元，票據融資減少１１２４億元；非銀行業金融機構

貸款增加３８２億元。

１０月末，本外幣貸款餘額１７６﹒２６萬億元，同比增長１２﹒８％。月末人民幣貸款餘

額１７０﹒０６萬億元，同比增長１２﹒９％，增速比上月末低０﹒１個百分點，比上年同期高

０﹒５個百分點。

１０月末，外幣貸款餘額９２３２億美元，同比增長１５﹒６％。當月外幣貸款增加２３８

億美元，同比多增２５０億美元。



＊１０月份人民幣存款減少３９７１億元＊



１０月份人民幣存款減少３９７１億元，同比多減６３４３億元。其中，住戶存款減少

９５６９億元，非金融企業存款減少８６４２億元，財政性存款增加９０５０億元，非銀行業金

融機構存款增加２９１８億元。

１０月末，本外幣存款餘額２１６﹒５８萬億元，同比增長１０﹒４％。月末人民幣存款餘

額２１０﹒６８萬億元，同比增長１０﹒３％，增速比上月末低０﹒４個百分點，比上年同期高

２﹒１個百分點。

１０月末，外幣存款餘額８７７６億美元，同比增長１７﹒１％。當月外幣存款增加２８９

億美元，同比多增１１４億美元。（ｃｔ）

