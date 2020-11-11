《投資智慧－鄧聲興》螞蟻集團（６６８８）兩萬億元市值或需重估

《投資智慧》內地監管近期推出了一系列新規或對螞蟻集團（０６６８８）業務模式帶來影

響，包括資本和牌照要求、貸款利率上限，以及限制其使用資產支持證券為消費貸款提供資金。

事實上，今年上半年，螞蟻對外放貸的總額就達到逾１﹒８萬億元（人民幣．下同），相當於全

中國金融機構短期消費信貸的四分之一，金額十分龐大。由於螞蟻並未有如一般內地金融放貸機

構所面對的資本要求，因為網路金融牌照規則當時未有完善。故螞蟻以往的大規模的放貸，是以

低至數個百分點的出資比例，拉動逾１﹒８萬億元聯合貸款。簡言之，由於以往內地利率市場化

改革尚未完成，為互聯網金融的發展提供了空間。但同時，互聯網金融與傳統金融或構成不公平

競爭。高槓桿融資亦有可能增加系統性風險。



長遠來看，當局互聯網小貸新規落地，令小貸牌照價值不再，螞蟻雖然可以將業務轉向已持

有的消費金融牌照，但會受到更嚴格的監管約束，２萬億元市值或需重估。根據招股書，螞蟻集

團小微貸款業務最大的槓桿和利潤點來自於「聯合貸款」，螞蟻在聯合貸款中自己出資的比例低

於５％，從而通過３６０億表內資產驅動了１﹒８萬億聯合貸款，以此帶來了資本回報率的大幅

度提升，支撐了螞蟻估值。據市場報告指出，目前螞蟻含聯合貸款在內的槓桿率高達６０倍以上

，而當下新規最高支持１６倍槓桿，由於螞蟻一半的利潤來自高槓桿的信貸業務，新規定將會導

致螞蟻１００億元的信貸相關利潤直接下降至４０億元左右，對應２萬億元的估值，直接估值將

降至１﹒５萬億元以下。



雖然螞蟻集團貸款業務的盈利空間受制，企業估值亦有所下調，沒有之前招股時預估那樣誇

張。另一方面，當局一直推動金融科技為發展大方向，相信螞蟻集團會針對互聯網金融業務的方

向發展與當局互相配合。當局出台互聯網小貸新規有助調整潛在性的金融系統性風險，亦有利市

場長遠健康發展。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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