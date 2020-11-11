《拆局麒想－林嘉麒》平台經濟傷十一，政策有矛盾，撈底要分注

《拆局麒想》新經濟股近日現股災，源於《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）

》（以下簡稱《反壟斷法》），政策涉及平台在行業的市佔率、與用戶合作的條文、費用收入、

甚至是數據上的運用，牽連範圍甚廣。由於細則內容還有待相關部門推出，估計短期沽壓還會持

續。我們不能排除或已出現過度恐慌的拋售情況，惟入市前應先了解政策對企業如何影響及實行

的困難度。



＊平台本是壟斷產品＊



根據反壟斷法，基本原則是營造公平競爭秩序，著力預防和制止排除、限制競爭的壟斷行為

，維護平台經濟領域公平競爭、開放包容的發展環境，降低市場進入壁壘，促進更多主體進入市

場，公平有序參與競爭，激發市場活力。平台經濟領域與舊經濟行業上有很大不同，舊經濟下，

客戶是流動於線下，是絕對的開放；相反，平台經濟是以年月得到龐大的線上客戶流量後，找出

被行業認定的目標客戶，因此獲得線下商家靠攏，願意付出費用或獨家合作形式。平台的形成根

本性是壟斷的產品，反壟斷似是要平台消失。



當然，平台經濟指標多，而壟斷的情況亦有多樣化。首先從ＧＭＶ（商品成交金額）角度，

阿里巴巴（０９９８８）在電商行業中市佔率超過６０％，美團（０３６９０）在外賣行業市佔

亦超過６０％；反壟斷法提出活躍度，阿里用戶略高，惟京東（０９６１８）人均使用時最長，

美團用戶活躍度與餓了麼相近。理論上，各平台有其壟斷狀態。



＊美團季度剛有微利＊



另一方面是「讓利」。估計未來收入及盈利影響將出現結構性的改變。現時商家入駐中國電

商平台，費用主要包括三類，分別是保證金、軟體服務年費和軟體服務費（佣金）。以天貓為例

，商家按照《天貓服務協定》必須繳存保證金，一旦違規，要支付違約金。儘管這是合約精神，

但日後將被評為以支配地位而壟斷，日後費用將要大減，或一視同仁，劃一收費。事實上，過去

不時有商家投訴平台經營者。例如今年２月，美團外賣收到多個省份相關餐飲協會「交涉函」，

控訴要點降低佣金和取消獨家合作。事實上，美團外賣佣金由零開始，部分商家已付上高達

２５％的佣金費，當然亦要知道美團外賣最大成本是騎手，２０１９年相關成本高達４１０億元

人民幣。反壟斷法第一條提到要降低經營者合規成本，美團季度上剛有微利，而且只是靠其他業

務，外賣業務距離自我盈利甚遠，反壟斷又如何取之平衡？



＊開放平台最大問題＊



反壟斷法最大問題是如何「開放平台」。企業由平地築成平台，燒錢量之大眾所周知，是需

要年月才可達致規模效應降低成本，利潤最後才出現。背後高成本建成的客戶群及營運大數據一

旦如反壟斷法提出的開放，就等於打開門將企業資產任別人拿用，程度是不堪設想的，相信中間

要取得平衡並不是容易。不過，從好方面看，有大行認為，如微信開放讓抖音分享，抖音的短片

或將提升微信平台內容豐富度，拉動微信使用時長提升。淘寶開放分享，微信作為流量入口料將

分流淘寶平台流量，阿里巴巴接入微信小程序電商體系，或將帶動騰訊交易生態發展，形成多平

台連接，達至協同效益。國務院辦公廳公布，有關文件將於２０２０年底前制定出台，在

２０２１年６月底前制定出台網絡交易監督管理規定。似乎平台經濟股年底前都會有排震冇得瞓

，再次證明內地政策風險是企業要面對的重大風險因素。不過，新經濟股發展空間大，盈利具爆

炸力，仍然是中長線首選，只是何處是底難料，分注分時段吸納最緊要。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



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