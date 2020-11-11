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即市新聞

11/11/2020 11:47

《樓市亮話－湯文亮》心無旁騖，迎接復甦

　　《樓市亮話》返工時在電梯見到送花小弟，佢話近幾日做到失暈，唔知點解有咁多舖頭同寫
字樓開張，收利是收到手軟，送花小弟這幾句我明白陳茂波話政府不會推出第三期保就業計劃，
而羅致光亦話９月職位空缺比８月飆八成，按此推算，香港市況正在復甦，無論做生意或者打工
的人應該放棄所有雜念，迎接復甦。
　
　　有人話發夢冇咁早，香港仍未衰完，又未解封，點可能會復甦，當大家認為香港有排衰的時
候，不少人已經再次站起來，就算送花小弟唔同我講，我都睇到市面有不少新舖頭開張，正確一
些講是復業，經營者在疫情來襲的時候關了門，現在再重新經營，千祈唔好睇少這批復業者，他
們才是高瞻遠矚，能夠睇通經營環境才夠膽復業。
　
　　有很多人以為物業投資者是很了解市況，其實並不是，最低限度我不是，最了解市況的是經
營者，尤其是曾經做過生意的租客，他們真金白銀租地方、裝修、請人，在未有收入時已經支出
了很多，所以，他們如果不是有必勝把握是不會復業，當大家見到那些人復業，就應該心無旁騖
，迎接復甦。
　
　　雖然有很多香港人鬧香港政府，但我認為做得唔錯，在大家未有察覺時，林鄭已經率團北上
要求更多惠民政策，其實，真正的惠民政策是在香港人手中，如果又有人趁香港復甦時大搞特搞
，又話攬炒，香港想復甦都幾難，北京的惠民政策只是治標，香港人心無旁騖，迎接復甦才是治
本。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
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