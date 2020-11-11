《陶冬天下－陶冬》消逝中財政貨幣政策邊界

《陶冬天下》人類歷史中，自從有了君王就有財政稅收政策；貨幣政策則到了二十世紀才出

現，但要到７０年代美元與黃金脫勾後，美國才有了理論上不受限制的貨幣政策。儘管如此，多

數發達國家的貨幣政策在多數時候還是循規蹈矩的，濫發貨幣的基本上都是發展中國家，ＩＭＦ

等多邊組織耳提面命地教訓他們，財政政策不能失控，貨幣政策必須獨立，如此方能避免債務危

機、通貨膨脹、匯率崩盤。



現代貨幣理論提倡，在不觸發高通貨膨脹的情況下，可以允許持續的財政赤字，貨幣政策應

該支持財政赤字。它誕生於上世紀８０年代，但是一直不見容於主流經濟學家。



該理論今天仍不被主流經濟學家所接受，但卻愈來愈受到政策制定者的歡迎。第一個將現代

貨幣理論從學術界搬到政策領域的是伯南克，２００８年金融危機中他毅然推出量化寬鬆政策，

通過巨量的新增基礎貨幣化解市場的流動性危機。危機期間央行出於緊急應對目的，釋出大量流

動本無可厚非，但是危機過後聯儲仍然維持極其寬鬆的貨幣環境，為財政赤字買單，性質就不同

了。儘管經濟學家的伯南克曾經批評過現代貨幣理論，政策制定者的伯南克卻成了該理論的忠實

執行者。歐洲和日本也先後推出ＱＥ政策，並將其常態化，實際上以現代貨幣理念來製定貨幣政

策是不爭的事實。



如今的世界，政治家容不得經濟衰退了。經濟榮景是自己的政績，經濟衰退意味著喪失選票

，於是想盡各種方法刺激經濟。從經濟學角度看，衰退是經濟周期必不可少的一環，經濟不好帶

來庫存調整、工資下降、租金回落，這樣才為下一輪經濟上升奠定基礎。就像冬天雖然嚴酷，卻

是一年四季不可缺少的一環。然而，政治家不願意接受經濟有下行周期這個現實。



政治家們能夠花錢買景氣的前提，是央行願意配合，願意通過ＱＥ來購買暴漲的政府債務。

這兩屆央行行長多軟骨頭，俯首聽命於行政首腦，於是央行愈來愈像政府的出納。自從上世紀

５０年代聯儲從美國財政部分離出去後，央行獨立性不斷被強調，此論也被洗腦般灌輸到發展中

國家的央行身上。



然而一場金融危機和一場瘟疫，令財政政策和貨幣政策的邊界消失了。原本獨立的不受政府

影響的貨幣政策，成為了財政政策的馬前卒。



上一次金融危機後的經驗表明，極度擴張的貨幣政策，未必帶來飆升的消費物價通貨膨脹，

因為實體經濟受惠不大。沒有通貨膨脹，央行就可以繼續為財政政策保駕護航，財政╱貨幣政策

聯營的局面便得以維持。



這次的財政赤字在很多國家都是非戰爭時期最大規模的，新增貨幣量都是史無前例的。筆者

相信這次同樣不至於產生足以令央行改弦易張的物價壓力，因此ＱＥ局面可能長期存在。ＱＥ是

不是真的不帶來通貨膨脹？非也，消費物價通貨膨脹也許不嚴重，金融物價通貨膨脹一定厲害。

你不理財，財不理你。《陶冬》



＊ 本文原載於財訊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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