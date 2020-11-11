  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/11/2020 08:25

《陶冬天下－陶冬》消逝中財政貨幣政策邊界

　　《陶冬天下》人類歷史中，自從有了君王就有財政稅收政策；貨幣政策則到了二十世紀才出
現，但要到７０年代美元與黃金脫勾後，美國才有了理論上不受限制的貨幣政策。儘管如此，多
數發達國家的貨幣政策在多數時候還是循規蹈矩的，濫發貨幣的基本上都是發展中國家，ＩＭＦ
等多邊組織耳提面命地教訓他們，財政政策不能失控，貨幣政策必須獨立，如此方能避免債務危
機、通貨膨脹、匯率崩盤。
　
　　現代貨幣理論提倡，在不觸發高通貨膨脹的情況下，可以允許持續的財政赤字，貨幣政策應
該支持財政赤字。它誕生於上世紀８０年代，但是一直不見容於主流經濟學家。
　
　　該理論今天仍不被主流經濟學家所接受，但卻愈來愈受到政策制定者的歡迎。第一個將現代
貨幣理論從學術界搬到政策領域的是伯南克，２００８年金融危機中他毅然推出量化寬鬆政策，
通過巨量的新增基礎貨幣化解市場的流動性危機。危機期間央行出於緊急應對目的，釋出大量流
動本無可厚非，但是危機過後聯儲仍然維持極其寬鬆的貨幣環境，為財政赤字買單，性質就不同
了。儘管經濟學家的伯南克曾經批評過現代貨幣理論，政策制定者的伯南克卻成了該理論的忠實
執行者。歐洲和日本也先後推出ＱＥ政策，並將其常態化，實際上以現代貨幣理念來製定貨幣政
策是不爭的事實。
　
　　如今的世界，政治家容不得經濟衰退了。經濟榮景是自己的政績，經濟衰退意味著喪失選票
，於是想盡各種方法刺激經濟。從經濟學角度看，衰退是經濟周期必不可少的一環，經濟不好帶
來庫存調整、工資下降、租金回落，這樣才為下一輪經濟上升奠定基礎。就像冬天雖然嚴酷，卻
是一年四季不可缺少的一環。然而，政治家不願意接受經濟有下行周期這個現實。
　
　　政治家們能夠花錢買景氣的前提，是央行願意配合，願意通過ＱＥ來購買暴漲的政府債務。
這兩屆央行行長多軟骨頭，俯首聽命於行政首腦，於是央行愈來愈像政府的出納。自從上世紀
５０年代聯儲從美國財政部分離出去後，央行獨立性不斷被強調，此論也被洗腦般灌輸到發展中
國家的央行身上。
　
　　然而一場金融危機和一場瘟疫，令財政政策和貨幣政策的邊界消失了。原本獨立的不受政府
影響的貨幣政策，成為了財政政策的馬前卒。
　
　　上一次金融危機後的經驗表明，極度擴張的貨幣政策，未必帶來飆升的消費物價通貨膨脹，
因為實體經濟受惠不大。沒有通貨膨脹，央行就可以繼續為財政政策保駕護航，財政╱貨幣政策
聯營的局面便得以維持。
　
　　這次的財政赤字在很多國家都是非戰爭時期最大規模的，新增貨幣量都是史無前例的。筆者
相信這次同樣不至於產生足以令央行改弦易張的物價壓力，因此ＱＥ局面可能長期存在。ＱＥ是
不是真的不帶來通貨膨脹？非也，消費物價通貨膨脹也許不嚴重，金融物價通貨膨脹一定厲害。
你不理財，財不理你。《陶冬》
　
＊　本文原載於財訊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/11/2020
【雙11】阿里：「雙11」首十天成交額3723億人幣
財經熱話10/11/2020
【騰訊預測】騰訊將放榜　券商料多賺三成手遊收入強　紛升目標價
財經熱話10/11/2020
【網絡平台監管】內地擬打擊經營壟斷　科網股急瀉　科指插逾5%
中國故事10/11/2020
《神州經脈》CPI重回1時代PPI遜預期　滬指先升後回外資走
中國故事10/11/2020
阿里「雙11」戰線拉長　監管趨嚴無阻消費熱情
財經熱話10/11/2020
【疫苗提振】李偉傑:領展國泰銀娛伺機收集　科指股要回調數日
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>