《缸邊嫺談－黃惠嫺》消費旺季疊加家電下鄉舊換新，家電股料受惠

《缸邊嫺談》內地全年最大規模的網上購物節「雙十一」今年提前開始，自踏入１１月銷售

旺季以來，已有報道指「雙１１」期間家電銷售量顯著上升。與此同時，家電股板塊亦受外部出

口及內部消費需求帶動，呈現明顯升勢。



＊外部出口需求＊



在疫情下，因內地家電產業鏈的供應能力恢復較快，家電出口需求回復增長。根據中國家用

電器研究院和全國家用電器工業信息中心於１０月２７日聯合發布的《２０２０年中國家電行業

第三季度報告》顯示，２０２０年前三季度的家電出口大幅回升，累計同比增長１７﹒３％。



＊內部消費需求＊



消費作為內地拉動經濟增長的「第一馬車」，一直受到政府支持，今年以來內地的政策亦多

偏向內循環、擴內需、促消費的方向。受疫情影響，早於２０２０年３月１３日，中國國家發展

改革委員會（「發改委」）等２３個部門已聯合發布《關於促進消費擴容提質加快形成強大國內

市場的實施意見》，從市場供給、消費升級、消費網絡、消費生態、消費能力、消費環境等六個

方面提出１９條措施，以緩衝疫情影響，促進消費規模擴大，提升居民生活質素。



今年以來，各地方政府也紛紛推出消費券提振消費信心。２０２０年９月９日至１０月８日

，中國國家商務部與相關部門和地方政府，於全國１７９個重點城市開展全國「消費促進月」活

動，全方位推動居民消費。



另外，內地刺激內需補貼政策亦陸續推出，以廣東省於今年４月１５日推出的家電下鄉活動

為例，由今年５月１日起至１２月３１日止，為該省農村居民購買４Ｋ電視機、空調、洗衣機、

冰箱、電腦、手機、電飯煲、熱水器等八類「家電下鄉」產品給予補貼。



而上一次內地於全國範圍內推出「家電下鄉」活動，已是２００９年２月，至今超過１０年

時間，按家電的一般壽命估算，該批家電理應進入更換時期，這正好配合發改委於１０月２９日

發布的《近期擴內需促消費的工作方案》中所提出，推動「超齡大家電」更新換代的要求。



根據中國家用電器協會推算，於２０２０年度，預計將有１﹒６億台家電產品達到安全使用

年限。內地正處於家電「以舊換新」的熱潮，今年「雙１１」亦有電商平台利用「以舊換新」政

策補貼用戶關注的中高端品質家電產品，相信將會成為帶動第四季度家電銷售增長的主要動力。



家電消費需求上升的另一原因是由於市民在疫情期間居家時間較長，對部分家電的需求自然

有所增加。根據《２０２０年中國家電行業第三季度報告》顯示，第三季度內地家電市場銷售進

一步回暖，內地市場銷售額為１，６６２億元（人民幣．下同），雖然同比減少４﹒８％，但降

幅較上半年進一步收窄，而主要種類家電銷售情況更進一步回升，特別是網上銷售渠道增長最為

明顯。報告亦顯示，第三季度內地家電網上渠道銷售規模為６８９億元，同比增長１０﹒６％；

網上家電銷售佔比達４１﹒５％，較２０１９年同期增長５﹒８個百分點。



第十九屆五中全會審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和

２０３５年遠景目標的建議》（「建議」）。建議提出，堅持擴大內需這個戰略基點，加快培育

完整內需體系，暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，全面促進消費，拓展投資空間。踏入消

費旺季，家電銷售暢旺，加上在政策推動下家電換新潮開始，外部需求亦持續恢復。多重利好因

素刺激白色家電股急升，今年以來板塊股價走勢更大幅跑贏恆指。在國家「擴內需、促消費」為

核心的雙循環發展政策之下，家電升級消費需求亦將不斷釋放。惟家電「以舊換新」的基本補貼

有一半是由參與的企業負擔，因此建議投資者在考慮投資相關家電股前，需要留意參與家電補貼

企業的毛利會否受壓，在綜合考慮各項因素後再審慎作出投資決定。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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