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即市新聞

11/11/2020 10:25

【新冠肺炎】星港旅遊氣泡１１月２２日啟動，每日２００名額

　　《經濟通通訊社１１日專訊》港府早前與新加坡就「航空旅遊氣泡」達成初步協議，包括要
求往來旅客須有檢測陰性結果及乘搭特定航班等。商務及經濟發展局局長邱騰華今日表示，計劃
以專屬航班方式進行，定於１１月２２日啟航，以恢復兩地跨境往來，是首個香港與外國達成的
旅遊氣泡。

＊暫時每日一班專機，其後增至兩班＊

　　邱騰華指，是次計劃所有航班將會是專屬航班，亦會因應情況可放可收的控制航班，頭１５
日每日將會有一班機抵港，其後將增至兩班，每一班機最多接載２００人。
　　邱騰華稱，兩地旅客可以在遵守規則下抵步後豁免隔離安排，出行目的與行程亦不受限制。
他說旅客在前往新加坡前７２小時內，要接受一次檢測，並獲陰性結果。而第二次檢測就會在到
達新加坡７２小時後，在當地接受一次檢測。本港旅客回程時，毋須再在新加坡做檢測，直至回
港時，才需要再檢測一次。

＊若疫情加劇，氣泡會暫停兩周＊

　　邱騰華續表示，氣泡將因應兩地疫情而作出調整，如果兩地沒有關連的本地個案連續七天，
每日超過五宗，氣泡就會暫停兩周；隨後約數字回落不超過５宗，氣泡才會重啟。
　　從香港出發到新加坡旅客可以透過１９間政府認可測驗機構進行收費測試，同時，旅客亦可
以到四個檢測中心測試，收費為２４０元；旅客也可以到機場進行測試，收費為４９９元。
（ｈｙ）

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