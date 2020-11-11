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11/11/2020 14:58

【ＤＱ議員】林鄭：不符參選資格人士不具備出任議員資格

　　《經濟通通訊社１１日專訊》根據全國人大常委會決定，香港政府宣布楊岳橋、郭榮鏗、郭
家麒及梁繼昌四名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格。行政長官林鄭月娥下午在記者
會上表示，全國人大常委會是國家最高權力機關，作出的決定具有法律效力。
　　林鄭表示，四名喪失議席的議員不符合資格具備出任議員的要求和條件，不能讓他們出任議
員，否則就是偏離《基本法》第１０４條。她指，由於人大常委員在２０１６年解釋《基本法》
第１０４條中提及，完成宣誓者其後從事違反宣誓內容的行為，就要承擔法律責任，由於港府不
能自行決定，故需要提請人大去解決問題。

＊強調並非針對任何一位議員＊

　　林鄭指出，人大常委員通過的決定有三點，其一，若立法會議員，因宣揚或者支持「港獨」
主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，
或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護香港特別行政區基本法、效忠香港特區的法定要
求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。其二，本決定適用於在原定於今年９月
６日舉行的香港特別行政區第七屆立法會選舉提名期間，因上述情形被香港特區依法裁定提名無
效的第六屆立法會議員。其三，依據上述規定喪失立法會議員資格的，由香港政府宣布。
　　她表示，楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌早前報名參加２０２０年換屆選舉時，因為違反
《基本法》１０４條的規定，不符合參選條件，被裁定提名無效，自然不符合擔任議員資格。
　　她又指，政府中午已發新聞稿，宣布原定在９月被ＤＱ的四名立法會議員即時喪失議員資格
，稍後會一併刊憲，而政務司司長已要求立法主席安排立法會秘書，根據立法會第３５條（１）
宣布，議席自今年７月３０日起出現空缺，她強調有關決定是合理、合憲，並不是針對任何一位
議員。（ｈｙ）

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