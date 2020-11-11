《ＩＰＯ反應》天兆豬業（０１２４８）擱置上市，安排退款

《經濟通通訊社１１日專訊》天兆豬業（０１２４８）公布，已決定不於此刻進行主板上市

計劃。鑑於現行市況，經諮詢獨家全球協調人後，決定不會根據全球發售。該股已於上周五

（６日）截止認購，原定於下周一（１６日）上市。

該集團指，有關國際配售的包銷協議將不會訂立，而有關香港公開發售的包銷協議亦不會成

為無條件。有關認購股份款項將於本周五或之前悉數退還。（ｗｈ）

