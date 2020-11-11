《日入而息》四名議員被ＤＱ，港交所上季多賺五成，銀債息率上調

《今天重點》﹡林鄭月娥稱不符參選資格人士不具備出任議員資格；四名被ＤＱ議員支持港

獨主張，不符合參選要求；除《國安法》外，無法例規定終生不能參選；即

使民主派總辭，立法會也不會變橡皮圖章

﹡金管局１００億人民幣日間回購流動性安排額度上午已被調用五成；對第五

批銀債發行有信心，望更多市民受惠

﹡港交所（００３８８）首三季純利８５﹒８億元，升１６％，不派息；港交

所首三季收入及其他收益升１２％，滬深港通收入升７９％；李小加稱阿里

巴巴納入港股通屬時間問題，與內地監

管保持密切溝通；對螞蟻暫緩上市感失望，料不影響港新股市場

﹡陳肇始稱源頭不明個案上升，不排除修例規管酒店渡假；豁免人士從高風險

地區來港需接受核酸檢測；廣東省或澳門返港港人２３日起符合條件可免強

制檢疫

﹡邱騰華估計星港旅遊氣泡專屬航班機票約３０００至４０００元；星港旅遊

氣泡１１月２２日啟動，每日２００名額



《即日市況》﹡港股跌７４點收２６２２６止四連升，科指挫６％，成交２６７５億



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒５％，科企監管力度加強創業板大瀉３％



《美元匯價》﹡市場憧憬英歐達成共識，支持鎊匯向上；歐元最新報１﹒１７８８╱９１，

日圓最新報１０５﹒４３╱４４



《公司業績》﹡港交所（００３８８）首三季純利８５﹒８億元，升１６％，不派息；港交

所首三季收入及其他收益升１２％，滬深港通收入升７９％

﹡德永佳（００３２１）中期純利跌３４％至１﹒４億元，派息減至５仙

﹡越南製造加工出口（００４２２）首９個月虧損收窄至６０２﹒６萬美元

﹡統一企業（００２２０）中國首９個月稅後利潤按年升１８﹒３４％



《公司資訊》﹡阿里（０９９８８）直播帶貨增強內容化，目標淘寶直播滲透率達三成；見

消費升級趨勢，相信雙１１可促進內循環

﹡京東（０９６１８）１１日零點過後僅６秒，直播帶貨銷售破億

﹡力高集團（０１６２２）發行２﹒６６億美元優先票據，票息９﹒９％

﹡中國船舶租賃（０３８７７）非執董黃友嘉辭任，由王德銀接任

﹡中銀香港（０２３８８）年初至１０月經手機進行「轉數快」交易按年大增

兩倍

﹡中廣核新能源（０１８１１）續訂６份金融服務、經營及管理服務框架協議

﹡進階發展（０１６６７）有關４９８﹒７萬元清盤呈請撤回許可預期一個月

內授出

﹡新東方教育（０９９０１）獲納入恆生綜指，本月２３日起生效

﹡綠城管理（０９９７９）公司獲納入ＭＳＣＩ中國小型股指數成分股

﹡宏華集團（００１９６）附屬與西部鑽探簽訂數份壓裂工程服務協議，涉近

３億元人民幣

﹡光啟科學（００４３９）子公司簽署深圳市學校智能頭盔採購合同，涉

５００萬元人民幣

﹡ＡＬＣＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（００３２８）擬出售元朗物業，涉３６８８

萬港元

﹡阿里影業（０１０６０）今日為於新交所上買賣最後交易日，下月４日除牌

﹡港交所（００３８８）李小加稱阿里巴巴納入港股通屬時間問題，與內地監

管保持密切溝通；對螞蟻暫緩上市感失望，料不影響港新股市場



《國企紅籌》﹡浙江滬杭甬（００５７６）向控股股東購高速公路，涉資逾２９億元人民幣

﹡新華保險（０１３３６）首１０個月累計原保險保費收入升２２﹒７％

﹡江西銅業（００３５８）收到監管措施決定書



《神州民企》﹡天利控股（００１１７）斥逾９７９３萬元安徽滁州建造新廠房



《中國要聞》﹡ＭＳＣＩ中國小型股指納入中手游、遠大住工等３６股

﹡ＭＳＣＩ中國指數納入渤海銀行、思摩爾等５６隻股份

﹡百強房企前十個月銷售額逼近千億元，同比增長１２％

﹡國資委表示依法保護各種所有制企業產權和自主經營權

﹡發改委產業司召開紡織業發展視頻會，推動產業轉型

﹡官媒表示新政對消金公司非雨露均霑，有盈利、風控要求

﹡人大常委會議通過關於港區立法會議員資格問題的決定

﹡栗戰書主持全國人大常委會會議閉幕會

﹡商務部表示打造廣州知識城創造新高地，促中新協同發展

﹡習近平對平安中國建設作指示：全面提升建設水平

﹡銀保監表示前三季商業銀行淨利同比降逾８％，降幅收窄；加強對金融機構

與科技企業合作的監管

﹡中汽協表示１０月汽車銷量環比增０﹒１％，同比增１２％；１０月新能源

汽車銷量同比增長超過１倍

﹡國台辦表示堅決反對美台任何形式官方往來和軍事聯繫

﹡首批四隻科創５０ＥＴＦ下周一上市，華夏等公司參與

﹡多家國企違約引發信心考驗，重慶能投美元債價大跌

﹡河南國企債崩倒下，永煤控股１０億人幣超短融違約

﹡人行１５００億逆回購利率持平，淨投放３００億；人行副行長空缺半年後

，據報建行原行長劉桂平將出任；１０月末Ｍ２同比增速收窄至１０﹒５％

，低預期；１０月末社會融資規模存量同比增１３﹒７％；１０月社融增量

１﹒４２萬億人幣，略高於預期

﹡ＴｉｋＴｏｋ再訴美國政府，挑戰強制分拆業務總統令；ＴｉｋＴｏｋ提替

代方案無回音，現起訴ＣＦＩＵＳ

﹡內媒表示華為敲定出售榮耀，買方包括國營手機渠道商

﹡蘇寧「雙１１」首小時訂單增７２％，蘇寧易購仍挫２％

﹡內地１０月人幣新增貸６８９８億元低預期，按月少六成

﹡天貓全國剁手榜公布半程排名：廣東暫居榜首；天貓劉博稱阿里不鼓勵消費

者追逐高消費

﹡中興、陝西聯通、新匯華研發５Ｇ礦用產品獲國家認可

﹡財政部表示優化地方債期限結構，合理控制籌資成本

﹡乘聯會表示１１月第一周乘用車日均零售同比增長２０％



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒４％，報１３２６２﹒１９點

﹡美台本月舉行經濟對話，台經濟部次長率團訪美



《其他消息》﹡人大常委商議員延任資格，梁繼昌稱失議席屬意料中事

﹡南華早報表示中國對香港立法會議員提「愛國」法律要求

﹡港澳辦強烈譴責美國再制裁四名中港官員

﹡學生動源前成員陸海天獲准保釋候查

﹡金管局１００億人民幣日間回購流動性安排額度上午已被調用五成；對第五

批銀債發行有信心，望更多市民受惠

﹡政府發行１００億元銀色債券，息率不少於３﹒５厘

﹡陳茂波稱中小企取得重要融資渠道有助香港經濟發展

﹡前美國財長薩默斯表示拜登首任財長應採取強勢美元政策

﹡拜登稱沒有事情可阻權力交接，望感恩節公布部分內閣；拜登與歐洲領袖密

集通話，與約翰遜談貿易及北約問題

﹡ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ夥ｂｅＮｏｖｅｌｔｙ推中小企網絡保險

﹡深股通額度全日流走２５億元；滬股通額度全日用３３﹒３億元，陸股通淨

流出９億

﹡富途將於本月３０日納入ＭＳＣＩ香港小型股指數

﹡ＩＷＧ旗下辦公空間品牌將於下月１日在尖沙咀海港城開幕



《ＤＱ議員》﹡政府宣布楊岳橋、郭榮鏗等４人喪失立法會議員資格

﹡民建聯支持人大常委會決定，嚴厲譴責民主派提出總辭

﹡林鄭月娥稱不符參選資格人士不具備出任議員資格；四名被ＤＱ議員支持港

獨主張，不符合參選要求；除《國安法》外，無法例規定終生不能參選；即

使民主派總辭，立法會也不會變橡皮圖章

﹡郭家麒回應被ＤＱ：希望香港人不會亦不應倒下

﹡郭榮鏗稱與港人捍衛核心價值，只有光榮無後悔

﹡楊岳橋等４人即時喪失議員資格，稱只有光榮絕無後悔

﹡譚耀宗料喪失資格者無機會再任議員

﹡港澳辦表示郭榮鏗等不擁護基本法，無資格於立法會延任

﹡中聯辦表示堅決支持港府依法宣布４人失立法會議員資格

﹡劉兆佳稱泛民總辭屬中央預料之中，多數影響日後參選

﹡外交部表示人大常委會決議合憲合法，屬中國內政

﹡陳文敏形容常委會取消議員資格決定無法無天

﹡梁君彥對四名議員喪失資格之決定表示理解和尊重

﹡民主派議員全體總辭，明日遞信



《新冠肺炎》﹡本港新增１８宗確診，包括３宗源頭不明個案

﹡「回港易」計劃深圳灣每日名限３０００，港珠澳大橋２０００

﹡天津增一宗無症狀轉本地確診，安徽一小區升為中風險

﹡四間長期檢測中心將於本月１５日投入服務

﹡小學及幼稚園三日錄７１宗上呼吸道感染個案，最少８間學校停課

﹡專家表示若上呼吸道感染不尋常，便要考慮應否短暫停課

﹡周五起所有中國以外抵港人士須於酒店進行強制檢疫

﹡邱騰華估計星港旅遊氣泡專屬航班機票約３０００至４０００元

﹡星港旅遊氣泡１１月２２日啟動，每日２００名額

﹡美國衛生部長表示預計疫苗於明年春季可供大眾接種

﹡陳肇始稱源頭不明個案上升，不排除修例規管酒店渡假；豁免人士從高風險

地區來港需接受核酸檢測

﹡廣東省或澳門返港港人２３日起符合條件可免強制檢疫

﹡穆迪表示疫情對各國主權評級構成的壓力將持續到明年後

﹡薛永恆表示「安心出行」手機應用程式下周一供市民下載

﹡巴西媒體稱科興生物疫苗涉事試驗志願者死於自殺

﹡工總表示「回港易」有助加快恢復粵港澳三地經貿合作

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