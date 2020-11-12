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12/11/2020 07:50

《華爾街內望》科技股反彈納指回升逾２％，道指微跌２３點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》市場權衡新冠肺炎疫苗進展、病例激增、經濟反彈的時機，美
股納指周三（１１日）回升，道指微跌。
　　道指跌２３點或０﹒０８％，報２９３９７點。標指漲２７點或０﹒７７％，報３５７２點
。納指漲２３２點或２﹒０１％，報１１７８６點。
　　美國傳染病專家敦促在疫苗得到分發前保持謹慎之際，中西部和東北部各州收緊遏制病毒傳
播的限制。
　　據美聯社報道指，民主黨以較弱的多數優勢保住眾議院的控制權，另外投資者現在關注他們
能否從共和黨手中奪回參議院控制權，不過要到明年１月佐治亞州舉行兩次決勝選舉後才能決定
。如果共和黨繼續控制參議院據，民主黨可能無法為更大規模的經濟刺激方案取得足夠票數。
　　板塊方面，科技股大漲２﹒４％，非必需消費品類股收高１﹒５％。材料類股跌１﹒４％，
工業股、能源股均收跌逾０﹒８％。
　　個股方面，梅西百貨重挫４﹒４％，Ｄａｒｄｅｎ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｓ大跌
５﹒５％，因為美國實施新疫情限制措施。
　　微軟、Ｎｅｔｆｌｉｘ漲逾２％，亞馬遜、蘋果漲超３％，費城半導體指數收高３﹒７％。
Ｌｙｆｔ漲１％，公司正開發送餐服務。（ａｌ）

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