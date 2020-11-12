  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/11/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》如何判斷科技股的後市走向？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和
４７﹒５％，局勢則均屬顯著向好。疫苗研發有突破性進展的利好消息被消化了一段時間後，舊
經濟股與新經濟股的表現呈兩極化。舊經濟股明顯地已經找到短期、甚至中期重要支持位，亦已
見顯著回升，掉頭大跌的機會很低。對整體大市而言，能否繼續往上突破阻力位，關鍵在於新經
濟股在當前短期調整市中的抗跌能力。客觀而言，部分科技股已呈短期超賣，甚至短期嚴重超賣

　　市況所見，於近日大幅急跌的市況中，不少大型科技股均見大戶買家沿途入市主動買貨，且
愈低愈買。當然，由於大戶沽家的沽盤很大，他們自然且戰且退，只求於預定的平均價之下成功
完成交易。作為投資者，現應觀察的為大戶買家於即將展開的反彈市中的反攻誠意和股價的反彈
幅度能否得到成交量變化的支持，阻止短期調整演變成為中期調整。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/11/2020
【銀色債券】政府發行最多150億元銀色債券　保證息率上調至3.5厘
香港政情11/11/2020
【DQ議員】民主派明遞信總辭　胡志偉指常委會決定破壞一國兩制
中國故事11/11/2020
《神州經脈》１０月信貸投放按月急跌　網絡監管陰霾下A場跌勢明確
香港政情11/11/2020
【DQ議員】四議員被DQ　林鄭指非行政機關獨大　將完善違反宣誓處理機制
香港政情11/11/2020
【DQ議員】政府宣布楊岳橋、郭榮鏗等4人喪失立法會議員資格
財經熱話11/11/2020
【網絡監管】資金紛紛換馬　神州緊箍咒將至　科網股該如何部署?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>