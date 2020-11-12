《運籌帷幄－梁業豪》如何判斷科技股的後市走向？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和

４７﹒５％，局勢則均屬顯著向好。疫苗研發有突破性進展的利好消息被消化了一段時間後，舊

經濟股與新經濟股的表現呈兩極化。舊經濟股明顯地已經找到短期、甚至中期重要支持位，亦已

見顯著回升，掉頭大跌的機會很低。對整體大市而言，能否繼續往上突破阻力位，關鍵在於新經

濟股在當前短期調整市中的抗跌能力。客觀而言，部分科技股已呈短期超賣，甚至短期嚴重超賣

。

市況所見，於近日大幅急跌的市況中，不少大型科技股均見大戶買家沿途入市主動買貨，且

愈低愈買。當然，由於大戶沽家的沽盤很大，他們自然且戰且退，只求於預定的平均價之下成功

完成交易。作為投資者，現應觀察的為大戶買家於即將展開的反彈市中的反攻誠意和股價的反彈

幅度能否得到成交量變化的支持，阻止短期調整演變成為中期調整。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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