《國金與投資－曾廣標》特朗普主義的幽靈！

《國金與投資》拜登實質上已當選為下任美國總統之後，西方盟國以至其他中小國家的領袖

紛紛祝賀，懶理特朗普興訟指選舉舞弊。美國的兩大對手俄羅斯和中國則比足面子給特朗普，要

等待正式結果才祝賀拜登。討厭特朗普的人士對他不認輸的行為當然很不滿，但這卻有助動員粉

絲繼續支持他，不排除四年之後再選總統，即時可令到受他恩惠的共和黨政客們不敢倒戈。雖然

他的上訴注定失敗，但他今後對美國政壇的影響力絕對不能輕視。



＊繼續左右共和黨走向＊



美國兩大黨一向鬆散，平時沒有甚麼完善的黨組織可言，選民可隨意入黨或脫黨或轉黨，共

和黨變成反對黨後，應該會由參議院領袖（現時是麥康奈爾）牽頭，退位的總統通常沒有甚麼大

的影響力，更何況是輸了大選只能做一屆，然而，特朗普改變了美國的政治生態，其獨特之處仍

將左右共和黨的走向，拜登想要全國和解目前來看相當困難。



特朗普今次輸了大約五百萬張普選票，但只是投票比率的兩至三個巴仙，反映出有近半美國

人仍支持他，「美國優先」這一套有不少粉絲。而限制非法移民，強調法紀，也得到較多白人和

不少中上層人士的支持。事實上，他今次所獲得的拉美裔人和黑人的支持票也上升了。他其實只

是輸了給新冠病毒，漠視抗疫及簡單的把責任推卸給中國令美國成為疫情最嚴重的國家，加上疫

症導致經濟大倒退，失業及就業不足的人數激增，令到白人藍領工人對他的支持率也減少了，這

也是他在多個以重工業為主的「鐵鏽州」落敗的主因。



＊美國獨大 仍有大量粉絲＊



然而，美國第一及歧視少數族裔的民粹主義有不少支持者，很多共和黨議員是特朗普的死忠

粉絲，多是靠特朗普的支持才可上位，而共和黨暫時的失利不等於四年後不能捲土重來，甚至兩

年後改選國會的中期選舉，便可重奪兩院控制權，關鍵在於拜登是否又一個只識講不識做的傳統

政客。



民主黨今次團結在拜登周圍，主要還是他最有可能擊敗特朗普而已。左翼自由派（特朗普所

指的激進左派）其實更多人支持桑德斯或沃倫等主張「劫富濟貧」的自稱社會主義者。



＊拜登當務之急 控制疫情＊



拜登要建立他的政績，首要應是戰勝世紀疫症，在安全和有效的疫苗可以大規模使用之前，

如何壓止疫情上升和把死亡率控制在更低水平是當務之急。在這方面，拜登完全有理由與中國合

作及吸收中國的一些基本的抗疫經驗，除了強制性戴口罩，也包括在重災區進行大規模的檢查和

隔離，使醫療設備不至於應付不來，換取時間讓疫苗廣泛使用，令經濟真的得以重開，而不是只

重視短期經濟的表面改善，而不把抗疫放於首位。在這方面，不少歐洲國家已有了正確的總結。



我相信中國完全願意和美國合作抗疫，問題是拜登及他的謀臣們是否有這種識見。中美的政

治和社會制度不同，意識形態有別，中國崛起會引起美國和其他西方大國的不安，某衝突不可能

避免，但不應該好像特朗普和蓬佩奧般把對抗升級至完全脫勾甚至是你死我活。



＊重建多邊主義 造福地球村＊



西方盟國喜歡拜登，是希望他重返多邊主義，而不是美國獨大，有認為，若西方各國聯手對

付中國，對中國豈非是更壞的事情，但無論是歐洲以至日本，都明白與中國有眾多經濟合作的機

會，當中國走向進一步開放，及更確守保護知識產權，而國營企業有更高透明度，則龐大的中國

市場對西方各國而言，是商機處處，又怎會再學特朗普打貿易戰損人害己？



特朗普式民粹主義和單邊主義是破壞全球化進程的逆流，但全球化應為地球村帶來公平的競

爭和合作，包括改善貧富差距，卻是各國均應努力的。



＊政府向左轉 美股將添壓＊



但市場更講究利益，美股在大選後繼續上升，除了疫苗研發有突破之外，共和黨在參議院仍

可望制衡民主黨更是重要的因素，這將使民主黨難以推行大幅加稅的政策。然而，當民主黨向左

轉之際，拜登行政當局也難以完全不理會加富人稅以至加強監管華爾街等訴求，因此，我認為美

股明年將會面對不少新的壓力。《資深評論員 曾廣標》



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