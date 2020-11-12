《行內行外－梁崇讓》金融風險宜緊不宜寛

《行內行外》美國總統大選應已塵埃落定，雖然選舉結果還未正式公布，但料民主黨參選人

拜登最終有機會是歷來獲得最多選票的美國總統，雖然現任總統特朗普堅稱自己沒有敗選，並指

選舉仍未結束和有舞弊情況，更擬將進行法律戰，但種種跡象顯示，特朗普欲想翻盤實不容易了

。在今次美國總統選舉的過程中，民主黨參選人拜登的票數，一直領先現任總統共和黨參選人特

朗普，這令全球股市出現急升，雖然在港上市的螞蟻集團（０６６８８）在掛牌前一刻被煞停，

但恆生指數仍突破２６０００水平，日前更直逼２７０００點水平，雖然近日出現回調，指數昨

日（１１日）仍站穩於２６０００點之上。



＊阿里是非多多＊



馬雲創辦的阿里巴巴（０９９８８）一直是非多多，２００７年首次在港上市，結果在

２０１２年自動退市，絕大部分的普羅投資者鮮能在炒賣阿里巴巴中取得甜頭。２０１４年再次

計劃來港上市，因當時香港股市不接受同股不同權（ＷＶＲ）的股票在港上市，因此只能遠赴美

國掛牌，至２０１９年再次回港作第二市場掛牌。掛牌前有關股權的是非已不絕於耳，有消息指

今次支付寶母公司螞蟻集團，能同時以Ａ＋Ｈ股形式在滬╱港兩地申請上市，已絞盡腦汁和費盡

心機了。



２００４年支付寶正式成立，當時的支付寶，大半屬於兩大外資巨頭雅虎和軟銀，馬雲為了

支付寶能在內地上市，利用浙江阿里巴巴電子商務有限公司轉換股權，與雅虎和軟銀鬧得不快，

其後更利用ＶＩＥ架搆重組母公司的股權結構，同樣出現糾紛，並被批評為是假內資，目的是為

了可在內地上市，是真是假？內情複雜，外人無法探究。



＊螞蟻具金融牌＊



從資料顯示，國內的金融牌照大致分為銀行、基金、證券、期貨、保險、融資、擔保信托、

商業保理、第三方支付、消費金融、租賃、小貸徵信、典當、金融資產交易場所共１６大類，而

互聯網公司多爭取最具有價值的７張金融牌照分別為銀行、基金、證券、保險、第三方支付，消

費金融、網絡小貸。螞蟻集團在掛牌前已拿下全部７張最有價值的金融牌照，既然螞蟻集團已獲

有關當局審批了多個金融牌照，照理應當有權合法經營所有業務，至於是否合規或存在風險應另

當別論，正如香港的持牌法團，合法與合規又是兩碼子的事。



其實凡涉及金錢支付系統都屬非常敏感的事項，其中涉及銀行結算體系，但支付寶利用互聯

網的便利，代替了銀行部分工作，其實這也沒有甚麼大不了，只是有人指出支付寶的背後卻含有

高倍借貸槓桿的影子，此做法形同一間影子銀行，而其借貸比率遠超巴塞爾協議銀行的借貸比率

限制，此說法是否正確又要考考大家的分析力了。一直以來，金融風險往往出自過度借貸和過度

槓桿，２００８年雷曼引發的金融海嘯，２０１５年內地的股災，全因是過度借貸和高槓桿所做

成，這也是內地中央政府不放膽完全開放金融市場的原因之一，一旦風險控制不好，將會再次引

發金融危機。因此內地政府一旦發現金融市場借貸槓桿存有風險，便會即時出手進行干預，現時

全球的疫情，還未能有效地進行受控，歐美多國出現疫情反彈情況，經濟前景仍不明朗，但未有

盈利的新經濟股卻如日沖天地受追捧，會否出現另一次金融危機乃是未知之數？



作為一個有責任的政府，理應要及早防範風險，以及提醒市民和投資者小心理財。日前有領

導人公開表示，要堅守金融發展基本規律和從業的戒律，不能走投機賭博的歪路和金融泡沫的險

路，更不能出現龐氏騙局投資詐騙的邪路。這言論是否已話中有話呢？至於馬雲在另一公開場合

對現時的金融監管方向有另一番見解，是否觸動了內地有關當局的神經？因而導致監管當局在螞

蟻集團掛牌前召見螞蟻多位主要董事和突然被煞停，那麼請諸位看官自行分析了。



＊有人把關不力？＊



後記：螞蟻集團突然煞停，坊間到處都出現不少死因「研究亭」，投資者各自表述議論紛紛

，誰得益誰損失也在討論之列，眾說紛紜，有人說螞蟻是雷曼２﹒０所以被煞停做法是正確的，

但亦有人說中國今次得罪了大部分投資大鱷和中外基金，日後沒有人有信心參與中國投資市場等

等。筆者認為無論甚麼事，因大家所處的位置和角度不同，所以意見各異，正如股市走勢一樣，

同一消息有人看升也有人看跌。作為政府面對風險和危機，因各國國情和情況不同而致大家處理

手法也有差異。今次螞蟻集團被煞停，相信內地監管機構和螞蟻管理高層心中有數，筆者相信螞

蟻日後仍能成功上市，只是要維持今次的估值和氣勢可能稍遜一籌了，但相信好的企業自然會吸

引到投資者參與，大家無須過慮。不過螞蟻突然煞停事件值得大家反思一些問題。



螞蟻可以通過重重障礙而成功獲得通過在兩地交易所掛牌，現只差臨門一腳，申請期間是否

有人把關不力呢？企業上市涉及國際協議、全球風險、國家政策、國家風險、社會風險等等，這

由誰把關？政府？有關監管當局？持牌中介法團？這真難以定斷？由於兩地制度不同，內地有關

當局以國策和防範風險為首要政策，港交所（００３８８）則以股東利益和盈利為首要目的。一

直以來，香港上市企業以披露為主，記得曾有企業以涉及國家機密為由，對監管機構的問題不願

意作出正面回應。同時有關當局也有因企業背后股東涉及內地敏感國營機構或政治人物而拒絕審

批上市，收購合併或中介法團發牌等事宜。在林林種種的事件中，某些準則並沒有明確規定，今

次螞蟻事件，香港有關當局有否看漏眼真令人猜疑了，只是現時香港已有港版國安法，甚至有檢

控報料熱線，如在香港的上市企業或負責人違反了國策或國安法，有人報料或有真憑實據，那麼

有關當局應如何處理呢？真真木宰羊啊！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ



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