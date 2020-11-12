《缸邊隨筆－石鏡泉》疫情完結怎投資？

《缸邊隨筆》有疫苗了。突然間，全球認為疫將完結。那麼，怎投資？



第一個反應是：可以回復之前的正常生活。但會嗎？所謂正常生活，不是可旅遊，可大餐，

可Ｐａｒｔｙ，而是有哪隻灰犀牛會衝出來。



如埃塞俄比亞有隻灰犀牛，阿根廷有隻灰犀牛，阿塞拜疆有隻灰犀牛。無論這隻灰犀牛衝得

有多猛，也不會對世界，對在香港的我們，有何大影響。但如在美國衝出隻灰犀牛，對我們的影

響就不一樣了。看看歷史：



（１）２０００年科網爆破，美聯儲局立時大減息，並讓民間大眾去炒樓，以挽救一身科技

壞帳的美國銀行界。香港樓市也蒙其利，一份糧單可供Ｎ層樓。結果？



２００３年沙士，負擔不來的業主斷供了，破產了，燒炭了。美國的樓市則在２００８年才

爆，是之為雷曼爆破，禍及全世界。



（２）２０００年的科網爆破，政府除了減息外，並沒有大手去救企業。但２００８年的雷

曼爆破，就把美政府搭了進去。



救ＡＩＧ，救通用汽車，強令銀行界合併，當然還少不了又再減減息。但多了個ＱＥ，買債

是２００９年出現的「新興產物」，買債其實是救破產中的金融企業。



另外的「新興產物」包括：



（ａ）車貸、學生貸膨脹；



（ｂ）美國財赤就節節攀高。



留意有個詞叫Ｄｅｂｔ Ｃｅｉｌｉｎｇ（債務上限）。美國憲法有這一條，政府發債額

，要得參眾兩院批准，但到２０１９年後就再沒有了，因為大家都知道「上限」是沒有限的力，

就乾脆側側膊，希望不談了，就可以無限了。



（３）２０２０年有新冠肺疫，政府為救經濟，救失業者，救企業，就更加大手筆地發債、

派錢。不派口罩只派錢，不可以使美國偉大，只會使美國更大劑，疫情失控，財赤失控，貧富差

拉闊失控。再加上美國警察在種族事件上的失控，帶來了社會秩序的失控，這些失控都可稱之為

「泡沫」。



（４）自２００９年起，美聯儲局將其資產表由萬億急擴至逾６萬億，即是美聯儲局大量印

了鈔。多印鈔，不是問題，只要能把經濟生產（ＧＤＰ）拉上去便成。如果每印出來的一元能產

生一元的價值，便是印得其所。對投資者言，投入一元，只得回一元的回報，是只保了本，沒有

利。凡有腦的投資者，都不會投，要投入一元，有一元一以上的回報才叫划算。不過，錢是花了

但經濟仍不濟。



上兩個月的美儲局會議紀錄就提到，只會維持目前每月買１２００億元債，而暫不打算再擴

大（即ＱＥ）。



歷史倒述完，展望疫情完結後，美國政府怎減少財赤？美聯儲局怎沽出買入之債？



初步看，沒可能減財赤、減債，因為由２０００年至今足２０年了。這２０年中美國的中年

人，最有財富創造力的中年人，已變成６０歲的老人，要退休了。



在埃塞俄比亞，６０歲的老人，是不能言退休的，因為６０歲人不工作去賺錢，就會餓死。

但在偉大的美國則不一樣，合年資的老人是可以領社會福利金，亦有醫療保險，這都是要靠政府

發債，美聯儲局印錢去買美政府這些債才成。此即債愈發愈多，錢愈印愈多，結果？



＊答案就是：疫完、息升＊



芝加哥經濟學派宗師費利民謂，通脹是貨幣印多了所帶來的，如上谷歌搜尋器，打

「ｌｉｓｔ ｏｆ ｈｙｐｅｒｉｎｆｌａｔｉｏｎｓ」這三個字，就會看到。在１９４７至

１９４９年間，中國也有超級通脹，最厲害時是達４２０８﹒７％╱月，那時是蔣介石在大陸的

最後兩年，當時民國狂印金圓券。今時美國亦狂印美元，理論上，在稍後數年，美國人老了，退

休了，勞動生產力少了（當然可以用機械人去替人力），福利支出多了，要印的美元也將更多了

。接下來，美國的通脹將怎樣？



市場今時想的是：有疫苗了，疫情會完，舊經濟股會復活，這是不假，但可看到市場也會擔

心通脹回升？怎知道？



通脹要回升，不是這一兩個月內事，會是三、五、七年後事，大大大戶是不會看到眼前的喜

，而不考慮遠方的悲，這個悲是：利息升。



事實上，近日的１０年債息、３０年債息都升了，這兩個遠期息在在告訴我們：疫完、息升

。



美國通脹重臨，息升，資金該怎安放？



明天續。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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