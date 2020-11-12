  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/11/2020 09:05

《專家之言－李偉傑》港股若調整至２５４００，不妨吸納大價股

　　《專家之言》全球新冠肺炎確診個案累計超過５１００萬宗，美國每日新增確診個案持續維
持１０萬宗以上，歐洲疫情亦見反彈。在環球面對新冠肺炎處於惡化階段下，美國藥廠輝瑞宣布
，其冠狀疫苗測試有效率高，接種首劑疫苗後，相隔三就再接種第二劑，接種七天後，效用率可
達九成。疫苗終於見曙光，但疫苗有效保護為未知之數，加上輝瑞今年公布年底將只有
５０００萬劑疫苗，明年底再有１３億劑，遠遠不能惠及全球７８億人使用，必須要各國藥廠加
緊研發，或將疫苗配方以仿製藥形式分享，才能全球免疫。但這方面牽涉到各國關係及知識產權
等問題並不通行，這樣就唯有各國加緊研發，另外將輝瑞疫苗本需要負７０度儲存，技術層面上
的第一是困難。當然，這些技術層面就交由專家處理。而金融市場在疫苗消息公布後，已經馬上
啟動換馬模式，科技股以及新經濟股份獲利盤湧現。

＊科技股短期淡化不利消息後才逐步吸納＊

　　剛好同時內地網絡平台監管出招，國家市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南
〈徵求意見稿〉》，平台經濟領域壟斷協議主要是針對平台經營者、平台內經營者排除、限制競
爭的協議、決定或這其他協同行為，加上在舉行的博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇首屆大會開
幕式上，人民銀行前行長周小川表示，當前互聯網科技巨頭掌握大量數據和市場份額，容易形成
壟斷抑制公平競爭。在政策方向趨緊，不明朗因素上升下，大型科技股近兩日走勢有如股災式下
滑，而港股已連續兩天大成交收盤，反映資金正在輪動當中，重災區的科技股板塊需要給予時間
調整，而壞消息爆發後可能三至四天才能逐步成功靠穩。大市成交急劇增加此消彼長下，傳統經
濟股份相繼抬頭，例如本港收租股、水泥股、基建股、潔淨能源股、內房股、內險股及內銀股，
因此短期科技股等待消息逐步淡化後才開始逐步吸納，反而傳統股份有巨大追落後空間可作優先
處理。

＊美國下任總統未落實，不安情緒或再現＊

　　恆指由１０月３０日低位接近２４０３０點開始一直反彈至高位２６４７４點，反彈超過２
４００點。在美國總統選舉仍未落實下一任總統人選下，如果特朗普將進行法律訴訟等行動，市
場不安情緒亦都會再次展現，有機會調整至接近２５０天線約２５４００點水平，屆時不妨開始
吸納大價股。《財經評論員　李偉傑》
（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/11/2020
【銀色債券】政府發行最多150億元銀色債券　保證息率上調至3.5厘
香港政情11/11/2020
【DQ議員】民主派明遞信總辭　胡志偉指常委會決定破壞一國兩制
中國故事11/11/2020
《神州經脈》１０月信貸投放按月急跌　網絡監管陰霾下A場跌勢明確
香港政情11/11/2020
【DQ議員】四議員被DQ　林鄭指非行政機關獨大　將完善違反宣誓處理機制
香港政情11/11/2020
【DQ議員】政府宣布楊岳橋、郭榮鏗等4人喪失立法會議員資格
財經熱話11/11/2020
【網絡監管】資金紛紛換馬　神州緊箍咒將至　科網股該如何部署?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>