《專家之言－李偉傑》港股若調整至２５４００，不妨吸納大價股

《專家之言》全球新冠肺炎確診個案累計超過５１００萬宗，美國每日新增確診個案持續維

持１０萬宗以上，歐洲疫情亦見反彈。在環球面對新冠肺炎處於惡化階段下，美國藥廠輝瑞宣布

，其冠狀疫苗測試有效率高，接種首劑疫苗後，相隔三就再接種第二劑，接種七天後，效用率可

達九成。疫苗終於見曙光，但疫苗有效保護為未知之數，加上輝瑞今年公布年底將只有

５０００萬劑疫苗，明年底再有１３億劑，遠遠不能惠及全球７８億人使用，必須要各國藥廠加

緊研發，或將疫苗配方以仿製藥形式分享，才能全球免疫。但這方面牽涉到各國關係及知識產權

等問題並不通行，這樣就唯有各國加緊研發，另外將輝瑞疫苗本需要負７０度儲存，技術層面上

的第一是困難。當然，這些技術層面就交由專家處理。而金融市場在疫苗消息公布後，已經馬上

啟動換馬模式，科技股以及新經濟股份獲利盤湧現。



＊科技股短期淡化不利消息後才逐步吸納＊



剛好同時內地網絡平台監管出招，國家市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南

〈徵求意見稿〉》，平台經濟領域壟斷協議主要是針對平台經營者、平台內經營者排除、限制競

爭的協議、決定或這其他協同行為，加上在舉行的博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇首屆大會開

幕式上，人民銀行前行長周小川表示，當前互聯網科技巨頭掌握大量數據和市場份額，容易形成

壟斷抑制公平競爭。在政策方向趨緊，不明朗因素上升下，大型科技股近兩日走勢有如股災式下

滑，而港股已連續兩天大成交收盤，反映資金正在輪動當中，重災區的科技股板塊需要給予時間

調整，而壞消息爆發後可能三至四天才能逐步成功靠穩。大市成交急劇增加此消彼長下，傳統經

濟股份相繼抬頭，例如本港收租股、水泥股、基建股、潔淨能源股、內房股、內險股及內銀股，

因此短期科技股等待消息逐步淡化後才開始逐步吸納，反而傳統股份有巨大追落後空間可作優先

處理。



＊美國下任總統未落實，不安情緒或再現＊



恆指由１０月３０日低位接近２４０３０點開始一直反彈至高位２６４７４點，反彈超過２

４００點。在美國總統選舉仍未落實下一任總統人選下，如果特朗普將進行法律訴訟等行動，市

場不安情緒亦都會再次展現，有機會調整至接近２５０天線約２５４００點水平，屆時不妨開始

吸納大價股。《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

