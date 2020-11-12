港股高開１８２點報２６４０９，國指漲１０４點，科指升２１３點

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美國科技股反彈，推動納指高收，亞洲股市普遍造好，日

經升１９７點，台北加權指數漲１８０點，港股方面則高開１８２點，科技股跟隨外圍造好，阿

里（０９９８８）、小米（０１８１０）、騰訊（００７００）升逾３％，穩佔恆指開市升幅三

甲；友邦（０１２９９）早前急升，今早略現回吐，現低開１﹒１５％，為開市最差藍籌。恆生

指數開報２６４０９，升１８２點或升０﹒７０％，主板成交８７﹒４９億元。國企指數報１０

６４５，升１０４點或升０﹒９９％。恆生科技指數報７６７９，升２１３點或升２﹒８６％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒３８％，報３９﹒４元，以現價計，該股暫連

升６日，累計升幅１６﹒５７％；香港交易所（００３８８）升０﹒７１％，報３６８元；騰訊

控股（００７００）升３﹒４５％，報５７０元；中國移動（００９４１）跌０﹒６５％，報５

３﹒６元；友邦保險跌１﹒１５％，報８６元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２５７﹒８０元 升３﹒７８％

小米集團（０１８１０） ２３﹒２５元 升３﹒５６％

騰訊控股（００７００） ５７０﹒００元 升３﹒４５％

吉利汽車（００１７５） １９﹒８０元 升２﹒９１％

創科實業（００６６９） ９９﹒３０元 升１﹒９０％

舜宇光學（０２３８２） １４７﹒００元 升１﹒２４％

太古Ａ （０００１９） ４５﹒００元 升１﹒２４％

藥明生物（０２２６９） ２２６﹒００元 升１﹒１６％

中華煤氣（００００３） １２﹒１８元 升１﹒１６％

瑞聲科技（０２０１８） ４４﹒２５元 升１﹒０３％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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京東集團（０９６１８） ３２０﹒００元 升６﹒６７％

金蝶國際（００２６８） ２３﹒４０元 升４﹒９３％

美團 （０３６９０） ２８２﹒００元 升４﹒０６％

阿里巴巴（０９９８８） ２５７﹒８０元 升３﹒７８％

小米集團（０１８１０） ２３﹒２５元 升３﹒５６％

騰訊控股（００７００） ５７０﹒００元 升３﹒４５％

阿里健康（００２４１） １９﹒５８元 升３﹒３８％

中芯國際（００９８１） ２３﹒１５元 升３﹒１２％

金山軟件（０３８８８） ４０﹒５０元 升３﹒０５％

華虹半導體（０１３４７） ３０﹒５５元 升３﹒０４％

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