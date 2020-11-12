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12/11/2020 09:22

港股高開１８２點報２６４０９，國指漲１０４點，科指升２１３點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美國科技股反彈，推動納指高收，亞洲股市普遍造好，日
經升１９７點，台北加權指數漲１８０點，港股方面則高開１８２點，科技股跟隨外圍造好，阿
里（０９９８８）、小米（０１８１０）、騰訊（００７００）升逾３％，穩佔恆指開市升幅三
甲；友邦（０１２９９）早前急升，今早略現回吐，現低開１﹒１５％，為開市最差藍籌。恆生
指數開報２６４０９，升１８２點或升０﹒７０％，主板成交８７﹒４９億元。國企指數報１０
６４５，升１０４點或升０﹒９９％。恆生科技指數報７６７９，升２１３點或升２﹒８６％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒３８％，報３９﹒４元，以現價計，該股暫連
升６日，累計升幅１６﹒５７％；香港交易所（００３８８）升０﹒７１％，報３６８元；騰訊
控股（００７００）升３﹒４５％，報５７０元；中國移動（００９４１）跌０﹒６５％，報５
３﹒６元；友邦保險跌１﹒１５％，報８６元。
　　
　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　２５７﹒８０元　　　升３﹒７８％
　　小米集團（０１８１０）　　２３﹒２５元　　　升３﹒５６％
　　騰訊控股（００７００）　５７０﹒００元　　　升３﹒４５％
　　吉利汽車（００１７５）　　１９﹒８０元　　　升２﹒９１％
　　創科實業（００６６９）　　９９﹒３０元　　　升１﹒９０％
　　舜宇光學（０２３８２）　１４７﹒００元　　　升１﹒２４％
　　太古Ａ　（０００１９）　　４５﹒００元　　　升１﹒２４％
　　藥明生物（０２２６９）　２２６﹒００元　　　升１﹒１６％
　　中華煤氣（００００３）　　１２﹒１８元　　　升１﹒１６％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４４﹒２５元　　　升１﹒０３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　３２０﹒００元　　　升６﹒６７％
　　金蝶國際（００２６８）　　２３﹒４０元　　　升４﹒９３％
　　美團　　（０３６９０）　２８２﹒００元　　　升４﹒０６％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２５７﹒８０元　　　升３﹒７８％
　　小米集團（０１８１０）　　２３﹒２５元　　　升３﹒５６％
　　騰訊控股（００７００）　５７０﹒００元　　　升３﹒４５％
　　阿里健康（００２４１）　　１９﹒５８元　　　升３﹒３８％
　　中芯國際（００９８１）　　２３﹒１５元　　　升３﹒１２％
　　金山軟件（０３８８８）　　４０﹒５０元　　　升３﹒０５％
　　華虹半導體（０１３４７）　３０﹒５５元　　　升３﹒０４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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