《盤後部署》港股上試７月高位不果需整固，料試２５４００點支持

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚納指反彈逾２％，帶動今日港股資金重回科技板塊，恆指

高開１８２點報２６４０９點，未幾升幅擴大至最多２３３點，主要受惠三隻新經濟藍籌造好，

前兩日急漲的地產、銀行、油股見回吐；重磅股中，友邦（０１２９９）和匯控（００００５）

表現較差，港股反覆向下，最多倒跌１５５點，最終收跌５７點或０﹒２２％，報２６１６９點

，主板成交１６７１﹒３５億元，大減３７﹒５％。國指收報１０５７９點，升３８點或

０﹒３６％。

科指重上７５００點關，報７７０６點，升２４１點或３﹒２３％。

騰訊（００７００）今日晚公布首三季業績，績前升４﹒７２％，報５７７元。恆指公司明

日公布季檢結果，美團（０３６９０）被視作染藍大熱，升５﹒８３％，報２８６﹒８元。

Ａ股兩市個別發展，上證綜指收報３３３８點，跌３點或０﹒１１％；深證成指報

１３７９２點，升７１點或０﹒５２％。兩市總成交７０８０﹒９３億人幣跌１８﹒５７％。



＊ＯＰＥＣ＋或推遲增產一至兩季，調低今明兩年原油需求預測＊



石油出口國組織（ＯＰＥＣ）調低今明兩年原油需求預測，在最新月報中估計，今年原油平

均每日需求減少９８０萬桶，明年每日平均需求回升６２０萬桶，兩者均較原先估計的需求量下

調３０萬桶。油組表示，全球多個國家的新冠肺炎確診人數在１０月扳升，因此原油需求預測相

應下降，至於全球運輸與工業對石油產品的需求，要到明年中才可能回復至疫情前水平。油組對

原油需求前景持審慎看法，相信下行風險仍然存在。

外電引述多名石油出口國組織與減產盟國（合稱ＯＰＥＣ＋）成員代表稱，討論將明年１月

把減產幅度由每日７７０萬桶降至５７０萬桶，押後一至兩季。ＯＰＥＣ＋將於１１月３０日及

１２月１日舉行部長級會議，討論有關事宜，據報各成員國大致上同意押後增產，並相信要待會

議舉行後才有明確方向。

英國「脫歐」過渡期將於今年１２月底結束，雙方尋求在限期前達成貿易協議，否則雙邊逾

一萬億美元貿易活動將受衝擊。路透報道，英國與歐盟不大可能在本周限期前，完成「脫歐」後

貿易協議談判，可能延長時限至下周中段。



＊舊經濟股料持續有資金流入，美團再染藍不果要止蝕＊



恆指上試７月７日高位２６７８２點不果，惟疫苗消息經歷三日，相信已被市場消化得差不

多，若然今波升市已經完結，高位在日前的２６４７４點，離７月７日高位差３０８點，差距不

算窄，一部分原因是升勢被三隻新經濟藍籌的跌幅抵銷，另一方面是疫苗保存條件嚴苛、能否如

期普及化成疑。

疫苗消息確實使部分市場注意力重回舊經濟股，相信未來數月將持續有資金流入相關股份，

投資者可多留意石油、地產等板塊；不過，在息差未能收窄之下，加上即使疫苗順利普及化，對

於銀行業績的利好及其可見性仍有一定滯後，銀行及金融類別股份可待次輪吸納。

至於新經濟股方面，除了阿里巴巴（０９９８８）外，其他科指重磅股的跌幅並不算深，但

無論就市況或是政策風險而言，升勢仍存暗湧，持有相關股份者可趁反彈而沽貨。

美團上次季檢「染藍」不果，據當時的市場人士猜測，是敗在季檢前股價波幅太大，和市盈

率過高兩個原因，若果今次再度落選，持貨者宜及早止蝕。

預期恆指短線需整固，反覆下較強力支持位於２５０天線，即２５４００點位置。（ｎｓ）

