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即市新聞

12/11/2020 16:41

《盤後部署》港股上試７月高位不果需整固，料試２５４００點支持

　　《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚納指反彈逾２％，帶動今日港股資金重回科技板塊，恆指
高開１８２點報２６４０９點，未幾升幅擴大至最多２３３點，主要受惠三隻新經濟藍籌造好，
前兩日急漲的地產、銀行、油股見回吐；重磅股中，友邦（０１２９９）和匯控（００００５）
表現較差，港股反覆向下，最多倒跌１５５點，最終收跌５７點或０﹒２２％，報２６１６９點
，主板成交１６７１﹒３５億元，大減３７﹒５％。國指收報１０５７９點，升３８點或
０﹒３６％。
　　科指重上７５００點關，報７７０６點，升２４１點或３﹒２３％。
　　騰訊（００７００）今日晚公布首三季業績，績前升４﹒７２％，報５７７元。恆指公司明
日公布季檢結果，美團（０３６９０）被視作染藍大熱，升５﹒８３％，報２８６﹒８元。
　　Ａ股兩市個別發展，上證綜指收報３３３８點，跌３點或０﹒１１％；深證成指報
１３７９２點，升７１點或０﹒５２％。兩市總成交７０８０﹒９３億人幣跌１８﹒５７％。

＊ＯＰＥＣ＋或推遲增產一至兩季，調低今明兩年原油需求預測＊

　　石油出口國組織（ＯＰＥＣ）調低今明兩年原油需求預測，在最新月報中估計，今年原油平
均每日需求減少９８０萬桶，明年每日平均需求回升６２０萬桶，兩者均較原先估計的需求量下
調３０萬桶。油組表示，全球多個國家的新冠肺炎確診人數在１０月扳升，因此原油需求預測相
應下降，至於全球運輸與工業對石油產品的需求，要到明年中才可能回復至疫情前水平。油組對
原油需求前景持審慎看法，相信下行風險仍然存在。
　　外電引述多名石油出口國組織與減產盟國（合稱ＯＰＥＣ＋）成員代表稱，討論將明年１月
把減產幅度由每日７７０萬桶降至５７０萬桶，押後一至兩季。ＯＰＥＣ＋將於１１月３０日及
１２月１日舉行部長級會議，討論有關事宜，據報各成員國大致上同意押後增產，並相信要待會
議舉行後才有明確方向。
　　英國「脫歐」過渡期將於今年１２月底結束，雙方尋求在限期前達成貿易協議，否則雙邊逾
一萬億美元貿易活動將受衝擊。路透報道，英國與歐盟不大可能在本周限期前，完成「脫歐」後
貿易協議談判，可能延長時限至下周中段。

＊舊經濟股料持續有資金流入，美團再染藍不果要止蝕＊

　　恆指上試７月７日高位２６７８２點不果，惟疫苗消息經歷三日，相信已被市場消化得差不
多，若然今波升市已經完結，高位在日前的２６４７４點，離７月７日高位差３０８點，差距不
算窄，一部分原因是升勢被三隻新經濟藍籌的跌幅抵銷，另一方面是疫苗保存條件嚴苛、能否如
期普及化成疑。
　　疫苗消息確實使部分市場注意力重回舊經濟股，相信未來數月將持續有資金流入相關股份，
投資者可多留意石油、地產等板塊；不過，在息差未能收窄之下，加上即使疫苗順利普及化，對
於銀行業績的利好及其可見性仍有一定滯後，銀行及金融類別股份可待次輪吸納。
　　至於新經濟股方面，除了阿里巴巴（０９９８８）外，其他科指重磅股的跌幅並不算深，但
無論就市況或是政策風險而言，升勢仍存暗湧，持有相關股份者可趁反彈而沽貨。
　　美團上次季檢「染藍」不果，據當時的市場人士猜測，是敗在季檢前股價波幅太大，和市盈
率過高兩個原因，若果今次再度落選，持貨者宜及早止蝕。
　　預期恆指短線需整固，反覆下較強力支持位於２５０天線，即２５４００點位置。（ｎｓ）

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