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12/11/2020 08:50

【拜登當選】喬治亞州將人手重新點算選票，或下周五前完成

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國喬治亞州負責總統大選的州務卿拉芬斯珀格周三
（１１日）表示，該州將使用人手重新點算選票，並必須在下周五（２０日）前完成。
　　喬治亞州初步結果顯示，該州約５００萬張選票中，拜登僅領先總統特朗普１４１０１張選
票，由於差距很小，故需要重新計票。
　　另外特朗普競選陣營早前發起訴訟，尋求阻止賓夕法尼亞州審核認證有利於拜登的選舉結果
，不過賓州法官計劃發起撤案動議，並將於下周舉行聽證會。
　　據賓州地區法院法官布蘭周二（１０日）晚發布的日程安排命令，下周二（１７日）舉行聽
取動議論證的聽證會，兩天後舉行另一項基於證據的聽證會，目的尚未明確。
　　競選團隊周三亦在密西根州聯邦法院提起訴訟，試圖阻止該州確認大選結果，因為拜登在該
州僅輕微領先逾１﹒４萬張選票或０﹒３個百分點。
　　競選團隊亦於密西根州的訴訟中指控今屆投票存在不當行為，不過密西根州發言人強調特朗
普提出虛假主張，侵蝕公眾對選舉的信心。
　　華府目前沒有與拜登的過渡團隊合作，過渡團隊亦一直無法搬進聯邦政府的辦公場所，亦沒
有資金招募工作人員，或成和平移交權力的不確定性。（ａｌ）

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