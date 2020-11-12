《台股攻略－馮偉明》資金追捧科技股，台股出現輕微調整

《台股攻略》美股期貨走弱，拖累台股向下。加權指數今日（１２日）開高走低，收

１３２２１﹒７８點，跌４０﹒４１點，守住５日線，成交金額縮減至新台幣２０９４億元。

科技相關股今日有資金追捧，大市個別發展。連日強勢的金融及塑化股，今日沽壓沉重，國

泰金、兆豐金、玉山金及第一金下挫超過１％，元大金跌超過２％。台塑四寶中，南亞跌超過

２％，台塑及台化跌超過１％；二線塑化廠台聚、華夏、國喬及聯成等跌幅超過２％。台積電早

市曾升上新台幣４６３﹒５元，市值一度突破新台幣１２兆元，但隨即遇上沽壓，升幅收窄至

０﹒２％，收新台幣４５８元；大立光向好，收市升０﹒６％，以新台幣３３３０元作收。其他

權值股方面，台達電獲買盤青睞，強升近４％，聯電、日月光投控、瑞昱及國巨等亦有買盤支持

。

台股今日成交輕微縮減，回調幅度合理，估計暫時仍以１３０００點作為好淡分界線，上望

１４０００點。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

