《窩輪豪情－梁業豪》大戶已立定決心換馬

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、公用

事業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中華煤

氣（００００３）、太古地產（０１９７２）與匯豐（００００５），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選阿里巴巴（０９９８８）、創科實業（００６６９）與周大福（０１９２９）。

經過連日的急跌後，科技股經見明顯反彈；藍籌股則呈現急升後的回吐，本欄相信，資金從

新經濟股流往舊經濟股的情況會持續，因從過去兩個交易日港股大市的超高成交量來看，大戶已

經就此換馬行動立定決心。中長線投資者的最新應市策略應為候高沽出新經濟股和候低換入強勁

舊經濟股。投機方面，相信大市很快便會進入反覆橫行期；建議即市小注順勢持有牛熊證圖利，

主要為恆指牛證國指牛證和強勢舊經濟股的相關牛證。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（

專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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