《談國論企－黎偉成》企業與居民信貸三連增乃佳象

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款淨增額度，於２０２０年１０

月份同比上升和形成三連升，扭轉７月份回落之況，乃受惠於企（事）業單位和住戶的中長期貸

款快增，顯示國家成功控疫所作的復工復產復商復市使經濟回穩。國民經濟基本處回復復甦之態

，確保２０２１年穩中有進。



＊企業固投１０月份飆升顯俏看經濟前景＊



來自中國人民銀行的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２０年１０

月達６８９８億元（見表一），較上年同期多增２８５億元或４﹒３％，表面看來有明顯增長放

緩之概，惟相對於２０１９年１０月也只是淨增６６１３億元的３﹒４％升幅尚多增０﹒９個百

分點，反映出銀行業在信貸淡季在惡疫於境內受控之際保持力挺經濟力度。

最惹人注目的是金融機構對（甲）企（事）業單位（下稱「企業」）貸款，於貸款傳統淡季

中有出人意表的改善，特別是（一）中長期貸款，於２０２０年１０月份淨增４１１３億元（見

表三）同比增長８５﹒６％，乃於２０１９年同期淨增２２１６的５５﹒１％升幅基礎下的更快

速增長，此亦可見企業在復工復產幾個月對以固投為主的中長期資金，有十分強烈需求，因製造

業採購經理指數ＰＭＩ的出口和進口新訂單的回升，使新訂單、生產持續擴張，顯示復工復產復

商復市之態明甚，料促穩企業、保就業和增收促消費的政策，挺經濟基本回復穩中有進發展。

企業的（二）短期貸款，淨減額度於２０２０年１０月份無疑達８３７億元，惟相對於

２０１９年同期淨減１１７８億元，少減２８﹒９９％，故此情亦屬有改善之象。

即使（三）票據融資淨減１１２４億元，而上年同期尚增２１４億元，因企業在較早階段取

得可觀的頭寸所致；和（四）非銀行業金融機構淨增３８２億元，上年淨減２８４１億元。

由是企（事）業單位貸款於２０２０年１０月淨增之數即使僅達２３３５億元，同比則飆升

８５％，相對於２０１９年同期１２６２億元同比減少１６﹒１％，於貸款淡季中相當良好的表

現。



＊居民消費及置業意欲持續轉強＊



同樣有改進的，為（乙）住戶貸款，於２０２０年１０月份淨增４３３１億元即使同比僅增

２﹒８％，卻扭轉２０１９同期無惡疫時的３２１０億元卻減少２５﹒３％之況。尤其是住戶的

（Ｉ）中長期貸款，於２０２０年１０月份淨增４０５９億元同比增長１３﹒５％，而２０１９

年同期３５８７億元卻減３﹒９％，似顯肺疫受控後使居民住戶買樓置業的貸款需求有所提升。

（ＩＩ）短期貸款於２０２０年１０月份淨增２７２億元同比減少５６﹒３％，上年同期淨

增６２３億元減６７﹒４％之況，在消費信貸淡季的少減，可以接受。此該是受惠於（ｉ）全國

許許多多省市、鄉鎮的逐步有序的解除「封關’的刺激；而（ｉｉ）政府在挺企業、保就業、惠

人民等許許多多的良性政策和措施支持底下，居民的消費能力和需求在控疫取得成效的基礎有十

分強烈的釋放，是必然而然之事。

政府的抗疫取得良性的成效，特別是在幾乎全面復工復產後未有爆發新一輪的擴散，使企業

及居民對中國的經濟前景投以信心，屬良性的現象。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣貸款變化



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１０月２０２０ ６８９８ ４﹒３０ １６﹒９５萬 １８﹒７０

９月２０２０ １﹒９０萬 １１﹒７０ １６﹒２６萬 １３﹒８６

８月２０２０ １﹒２８萬 ５﹒８０ １４﹒４８萬 ２１﹒３７

７月２０２０ ９９２７ －６﹒４０ １３﹒０２萬 ２１﹒３１

６月２０２０ １﹒８１萬 ９﹒００ １２﹒０９萬 ２５﹒０２

５月２０２０ １﹒４８萬 ２９﹒８０ １０﹒２８萬 ２８﹒３０

４月２０２０ １﹒７０萬 ６６﹒６６ ８﹒８０萬 ２８﹒８０

３月２０２０ ２﹒８５萬 ６８﹒６３ ７﹒１０萬 ２２﹒２０

２月２０２０ ９０５７ ２﹒３０ ４﹒２４萬 ３﹒２０

１月２０２０ ３﹒３４萬 ３﹒４０ ３﹒３４萬 ３﹒４０

１２月２０１９ １﹒１４萬 ５﹒６０ １６﹒８１萬 ４﹒００

１１月２０１９ １﹒３９萬 １１﹒２０ １５﹒６０萬 ３﹒９０

１０月２０１９ ６６１３ －５﹒２０ １４﹒２８萬 ３﹒２０

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）



２０２０年 ２０１９年

（萬） （％） （萬） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

四季度 ３﹒１９ －２﹒５０

三季度 ４﹒１７ ＋ ５﹒３７ ３﹒９６ －９﹒６０

二季度 ４﹒９９ ＋２９﹒３０ ３﹒８６ －７﹒５０

一季度 ７﹒１０ ＋２２﹒２０ １３﹒１４ ＋１９﹒５５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０２０年１０月 ２０１９年１０月

（億） （％） （億） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

住戶貸款 增４３３１ ＋ ２﹒８０ 增４２１０ －２５﹒３０

短期－－ 增２７２ －５３﹒３０ 增６２３ －６７﹒４０

中長期－－ 增４０５７ ＋１３﹒１０ 增３５８７ － ３﹒９０

非金融機企業及其他部門 增２３３５ ＋８５﹒００ 增１２６２ －１６﹒１０

短期－－ 減８３７ －２８﹒９９ 減１１７８ ＋ ３﹒７０

中長期－－ 增４１１３ ＋８５﹒６０ 增２２１６ ＋５５﹒１０

票據融資－－ 減１１２４ － 增２１４ －

非銀行業金融機構 增３８２ － 減２８４１ －

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

