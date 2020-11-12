《異動股》科指反彈近３％，騰訊、中芯齊漲逾３％，阿里升近４％

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚納指反彈，香港科指股開市造好。騰訊（００７００）今

日收市後公布首三季業績，開升３﹒４５％，報５７０元；成交約３７５萬股，涉資２１﹒２２

億元。

騰訊有１１手市前交易共涉２２７﹒３４萬股，涉資共１２﹒８４億元。

中芯國際（００９８１）升３﹒１２％，報２３﹒１５元；成交約１１８萬股，涉資２７２

０萬元。集團第三季純利２﹒５６億美元，按年揚１﹒２倍，按季升８５﹒８％，連同稅息折舊

及攤銷前利潤約６﹒５３億元，同創歷史新高。期內毛利率為２４﹒２％，按年改善３﹒４個百

分點，按季跌２﹒３個百分點。料第四季毛利率介乎１６％至１８％範圍內，而全年毛利率目標

高於去年。

阿里巴巴（０９９８８）升３﹒７８％，報２５７﹒８元，為升幅最大恆指成分股；小米（

０１８１０）升３﹒５６％，報２３﹒２５元。

現時，科指開報７６７９點，升２１３點或升２﹒８６％，恆生指數報２６４０９，升１８

２點或升０﹒７％，主板成交８７﹒４９億元。國企指數報１０６４５，升１０４點或升０﹒９

９％。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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京東集團 （０９６１８） ３２０﹒００元 升６﹒６７％

金蝶國際 （００２６８） ２３﹒４０元 升４﹒９３％

美團 （０３６９０） ２８２﹒００元 升４﹒０６％

阿里健康 （００２４１） １９﹒５８元 升３﹒３８％

阿里巴巴 （０９９８８） ２５７﹒８０元 升３﹒７８％



騰訊控股 （００７００） ５７０﹒００元 升３﹒４５％

小米集團 （０１８１０） ２３﹒２５元 升３﹒５６％

中芯國際 （００９８１） ２３﹒１５元 升３﹒１２％

網易 （０９９９９） １４０﹒２０元 升２﹒７１％

金山軟件 （０３８８８） ４０﹒５０元 升３﹒０５％



晶片股：

華虹半導體（０１３４７） ３０﹒５５元 升３﹒０４％

ＡＳＭ （００５２２） ８２﹒８０元 升０﹒１２％

上海復旦 （０１３８５） １２﹒０２元 無升跌

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（ｎｓ）

