《中資異動》比亞迪（１２１１）升逾６％，本月第一周汽車零售佳

《經濟通通訊社１２日專訊》比亞迪（０１２１１）連挫四日後今早反彈，現價升６﹒３７

％，報１６７元，盤中高見１７２﹒５元，該股成交約４０４萬股，涉資６﹒７９億元。

Ａ股（深：００２５９４）現價１６６﹒２５元人民幣，升１﹒９元人民幣，或升１﹒１６

％，成交１９﹒６６億元人民幣，涉及１１７１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１６﹒８７％。

乘聯會數據顯示，１１月第一周的車市零售表現平穩，乘用車日均零售是３﹒５萬輛，同比

增長２０％，環比１０月同期增長４２％。另外，１０月新能源汽車產銷分別完成１６﹒７萬輛

和１６萬輛，同比分別增長６９﹒７％和１０４﹒５％。

中汽協指出，１０月擴大內需戰略以及各項促進消費政策持續發力，國內統籌推進疫情防控

和經濟社會發展工作成效明顯。市場需求繼續恢復，產業循環持續改善，企業利潤穩步回升，就

業形勢總體穩定，消費市場持續穩定復蘇，疊加國慶和中秋雙節效應，汽車市場需求不減，產銷

形勢總體向好，同比繼續保持增長勢頭。

汽車股反彈，吉利汽車（００１７５）升４﹒２１％，報２０﹒０５元；長城汽車（０２３

３３）升４％，報１２﹒４８元；恆大汽車（００７０８）升２﹒４４％，報２３﹒０５元。

現時，恆生指數報２６３７５點，升１４８點或升０﹒５７％，主板成交２５５﹒６３億元

。國企指數報１０６５９點，升１１７點或升１﹒１２％。恆生科技指數報７８０１點，升３３

５點或升４﹒５０％。

即月期指新報２６３８９點，升１３１點，高水１３點。即月國指期貨報１０６６５點，升

１０６點，高水６點。

上證綜合指數報３３４３點，升１點或升０﹒０５％，成交３１１﹒６０億元人民幣。

深證成份指數報１３７７６點，升５６點或升０﹒４１％，成交４４２﹒５４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪 （０１２１１） １６７﹒０００元 升６﹒３７％

吉利汽車（００１７５） ２０﹒０５０元 升４﹒２１％

長城汽車（０２３３３） １２﹒４８０元 升４﹒００％

廣汽集團（０２２３８） ８﹒６７０元 升２﹒２４％

恆大汽車（００７０８） ２３﹒０５０元 升２﹒４４％

五菱汽車（００３０５） ０﹒４８５元 升２﹒１１％

東風集團（００４８９） ８﹒２５０元 跌５﹒１７％

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（ｐｌ）

