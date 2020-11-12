《異動股》和諧汽車跌幅收窄至４％，反駁沽空報告的指控毫無根據

《經濟通通訊社１２日專訊》和諧汽車（０３８３６）現價跌３﹒５４％，報３﹒２７元；

成交約４５６４萬股，涉資１﹒４１億元。盤中低見２﹒８４元創五年最大跌幅。

和諧汽車公布，於２０２０年１１月１２日或前後發佈之報告，報告對中國和諧汽車控股有

限公司及其附屬公司作出若幹指控。報告之有關集團的指控毫無根據，公司否認該報告內針對公

司之所有指控。

該報告包括誤導性、具偏見、有選擇性、不準確及不完整之聲明及毫無根據之指控以及不負

責任的揣測。公司重申集團業務發展穩定，管理層對公司的前景抱有信心。公司將一如既往努力

地為股東帶來最大回報。

同時，公司正諮詢其法律顧問，並保留採取法律行動之權利。

現時，恆生指數報２６１０３，跌１２３點或跌０﹒４７％，主板成交１３０６﹒０７億元

。國企指數報１０５４４，升２點或升０﹒０３％。

上證綜合指數報３３３３，跌８點或跌０﹒２５％，成交２５７１﹒７６億元人民幣。

深證成份指數報１３７５８，升３８點或升０﹒２８％，成交３７６６﹒１２億元人民幣。

（ｃａ）

