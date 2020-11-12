《異動股》和諧汽車跌幅收窄至４％，反駁沽空報告的指控毫無根據

《經濟通通訊社１２日專訊》和諧汽車（０３８３６）現價跌３﹒５４％，報３﹒２７元；
成交約４５６４萬股，涉資１﹒４１億元。盤中低見２﹒８４元創五年最大跌幅。
和諧汽車公布，於２０２０年１１月１２日或前後發佈之報告，報告對中國和諧汽車控股有
限公司及其附屬公司作出若幹指控。報告之有關集團的指控毫無根據，公司否認該報告內針對公
司之所有指控。
該報告包括誤導性、具偏見、有選擇性、不準確及不完整之聲明及毫無根據之指控以及不負
責任的揣測。公司重申集團業務發展穩定，管理層對公司的前景抱有信心。公司將一如既往努力
地為股東帶來最大回報。
同時，公司正諮詢其法律顧問，並保留採取法律行動之權利。
現時，恆生指數報２６１０３，跌１２３點或跌０﹒４７％，主板成交１３０６﹒０７億元
。國企指數報１０５４４，升２點或升０﹒０３％。
上證綜合指數報３３３３，跌８點或跌０﹒２５％，成交２５７１﹒７６億元人民幣。
深證成份指數報１３７５８，升３８點或升０﹒２８％，成交３７６６﹒１２億元人民幣。
（ｃａ）
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