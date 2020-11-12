《午市前瞻》港股高開低走暫守二萬六，專家料資金新舊經濟兩邊走

《經濟通通訊社１２日專訊》市場繼續憧憬新冠疫苗推出會令經濟加快復甦，隔晚納指高收

２％，惟道指跌０﹒１％，近日受壓的科技股反彈，推動港股高開１８２點報２６４０９點，未

幾升幅擴大至２３３點高見２６４６０。阿里（０９９８８）、小米（０１８１０）、騰訊（０

０７００）均升逾３％，反而日前大力撐市的傳統藍籌回吐，匯控及友邦分別於早段回吐２％及

４％，拖低大市表現，港股一度倒跌至２６０８１，最終半日收跌１０４點或跌０﹒４％，報２

６１２２點，主板成交１００８﹒９４億元。國指報１０５６９點，升２８點或升０﹒２７％。

科指則隨納指及市場氣氛反彈，早段升逾４％，半日報７７４３點，升２７８點或升３﹒７

３％。

重磅股方面，匯控（００００５）軟２﹒８％，報３８﹒１５元；騰訊升５﹒４４％，報５

８１元；友邦（０１２９９）跌３﹒９７％，報８３﹒５５元；港交所（００３８８）揚１﹒９

２％，報３７２﹒４元；中移動（００９４１）挫２﹒８７％，報５２﹒４元；建行（００９３

９）走低１﹒７８％，報６﹒０８元。

Ａ股兩市個別發展，上證綜指報３３３５點，跌６點或跌０﹒２％，成交１７５８﹒１９億

元人民幣。深證成指報１３７７５點，升５４點或升０﹒４％，成交２６７７﹒１１億元人民幣

。



＊資金回流科網股反彈，騰訊半日飆逾５％＊



阿里公布，「雙１１」成交額破億元人民幣的品牌已超過３４０個，破１０億品牌亦達１３

個。阿里副總裁劉博於網上會議表示期間新品銷售增長良好，另外奢侈品品牌表現不錯，是消費

升級的趨勢。阿里半日揚３﹒１４％，報２５６﹒２元；今日收市後公布首三季業績的騰訊受惠

資金回流，半日飆升５﹒４４％，報５８１元；京東（０９６１８）雙十一累計下單金額超２７

１５億元人民幣，較去年增長３２﹒８％，股價半日彈８％，報３２４元；美團（０３６９０）

勁升７﹒９％，報２９２﹒４元；小米（０１８１０）半日揚４﹒４５％，報２３﹒４５元。

中芯（００９８１）第三季純利２﹒５６億美元，按年揚１﹒２倍，按季升８５﹒８％，連

同稅息折舊及攤銷前利潤約６﹒５３億元，同創歷史新高。股價半日升２﹒９％，報２３﹒１元

。華虹半導體（０１３４７）第三季銷售２﹒５３億美元，毛利率為２４﹒２％，野村認為優於

其指引水平，並符合該行預期，又指國內的半導體需求強勁，相信銷售額有望繼續增長，股價半

日漲４﹒８９％，報３１﹒１元。舜宇光學（０２３８２）走上２﹒２７％，報１４８﹒５元。

瑞聲科技（０２０１８）升０﹒９１％，報４４﹒２元；上海復旦（０１３８５）揚２﹒６６％

，報１２﹒３４元。

乘聯會指內地於１１月第一周的車市零售表現理想，乘用車日均零售是３﹒５萬輛，同比增

長２０％，環比１０月同期增長４２％。另外，１０月新能源汽車產銷分別完成１６﹒７萬輛和

１６萬輛，同比分別增長６９﹒７％和１０４﹒５％。汽車股齊反彈，比亞迪（０１２１１）飆

１１﹒４％，報１７４﹒９元；吉利（００１７５）升３﹒６４％，報１９﹒９４元；長汽（０

２３３３）走上５﹒１７％，報１２﹒６２元；恆大汽車（００７０８）揚２﹒８９％，報２３

﹒１５元；五菱汽車（００３０５）漲３﹒１６％，報０﹒４９元。



＊教育部加快落實幼兒園補助，天立飆逾近三成＊



國家教育部指各地應加快制定並落實民辦幼兒園財政補助標準，落實義務教育階段民辦學校

生均公用經費補助，更將進一步加大對學前教育相關資金投入力度，支持各地制定普惠性幼兒園

財政支持政策。天立教育（０１７７３）勁揚２９﹒９％，報７﹒８２元；希望教育（０１７６

５）大升１７﹒４６％，報２﹒２２元；宇華教育（０６１６９）飆升１３﹒４９％，報６﹒９

元；中教控股（００８３９）升８﹒９６％，報１４﹒６元。

食品股方面，統一（００２００）今年首三季稅後利潤１６﹒８３億元人民幣，按年升１８

﹒３４％，股價半日走上１﹒５８％，報７﹒０９元；蒙牛（０２３１９）揚２﹒７４％，報４

１﹒２５元；日清（０１４７５）漲２﹒７５％，報６﹒７２元；康師傅（００３２２）微升０

﹒１５％，報１３﹒６２元；澳優（０１７１７）９個月純利約７﹒１２億元人民幣，按年增長

１４％，毛利升１９﹒１％，至約２９億元，股價半日揚３﹒８１％，報１０﹒９元。

新加坡政府投資公司於上周五（６日）減持中石化（００３８６）１０６６萬股Ｈ股或０﹒

０５％，最新持股量降至５﹒９９％。三桶油齊回吐，中石化挫２﹒７２％，報３﹒５７元；中

石油（００８５７）跌２﹒７７％，報２﹒４６元；中海油（００８８３）軟０﹒４５％，報８

﹒８元；中海油服（０２８８３）走低３﹒１７％，報５﹒５元；Ｆ三星原油期（０３１７５）

跌１﹒７６％，報２﹒７８４元。



＊葉尚志：ＡＴＭＸＪ或有１０％調整空間＊



港股今早表現反覆，在新經濟股帶領下高開低走，暫守二萬六關口位置，第一上海證券首席

策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，大市現時正反覆整固，而市場對經濟復甦有憧憬，相信

有部分資金開始流入傳統板塊，預料資金將會新、舊經濟股兩邊走。他預期恆指至下周初或會調

整至２５５００點至２６５００點位置才有支持。

而對於新經濟板塊，葉尚志認為，部分股份如ＡＴＭＸＪ之中股份，於此前的升勢過大，估

值較高，現已進入調整階段，他雖對行業前景感樂觀，惟仍看淡板塊走勢向下行。他認為分析新

經濟股需留意基本面，形容調整剛開始，ＡＴＭＸＪ或有１０％調整空間。相關股份今早錄得回

彈，葉尚志指目前不期望有大反彈，如投資者持有阿里或京東欲離場，則可以借反彈離手。而對

其他板塊現時亦不宜入手，現時宜先作觀望。（ｊｃ，ｐｌ）

