《美元走勢－羅明立》歐元若短期無法重上１﹒１８，小心續下行

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒４７ １０５﹒１４ １０５﹒２１

歐元╱美元 １﹒１７８７ １﹒１７５８ １﹒１７６４

英鎊╱美元 １﹒３２２７ １﹒３１８０ １﹒３１８８

美元╱瑞郎 ０﹒９１６９ ０﹒９１５５ ０﹒９１６７

美元╱港元 ７﹒７５５０ ７﹒７５３０ ７﹒７５３６

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《美元走勢》美國衛生部表示，若輝瑞研發的疫苗獲緊急授權使用，美國政府最快可於１２

月為國民接種。此外，美國衛生研究院傳染病部門主管福奇表示，生物科技公司或可能於未來幾

日至個多星期內公布新冠病毒疫苗一項大型測試的資料。

不過，美國單日新增超過２０萬宗新冠病毒確診個案，再創單日新高。加上全球疫情反彈形

勢亦不太樂觀，使市場對全球出現新一波疫情擔憂揮之不去，美匯指數升至９３﹒２０附近回軟

，短期仍然反覆，幾條主要平均線在９３﹒５０附近，會有阻力，相信短期沒有明確方向。

歐洲央行行長拉加德表示，央行已準備好應對新一輪疫情，於新冠疫苗面世前，需要維持貨

幣刺激，直至經濟有足夠動力復甦。另外，定向長期再融資操作及緊急抗疫買債計劃，均有效應

對疫情，故未來將繼續成為政策工具的機會很大。受拉加德言論影響，一眾南歐國家長期債券價

格亦有回升。

《路透社》引述消息指，歐盟外交官員不會在本周歐盟會議上，向成員國報告與英國貿易談

判的最新進展，而是在下周三（１８日）才彙報。若消息屬實，預示本月１５日將不會是英國與

歐盟的最後談判限期，歐盟與英國可能無法一如市埸預期，在本月中前敲定「脫歐」貿易協定，

但亦有不少解讀為達成協議的機會增加，支持鎊匯的表現。歐元昨日（１１日）有所回吐，考驗

１﹒１７５０的支持，若短期無法重上１﹒１８以上，小心要進一步下試低位。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７８０ １﹒１９００ １﹒１７４０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３２００ １﹒３３３０ １﹒３１５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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