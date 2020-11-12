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即市新聞

12/11/2020 15:32

《美元走勢－羅明立》歐元若短期無法重上１﹒１８，小心續下行

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒４７　　　１０５﹒１４　　　１０５﹒２１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７８７　　　１﹒１７５８　　　１﹒１７６４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２２７　　　１﹒３１８０　　　１﹒３１８８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１６９　　　０﹒９１５５　　　０﹒９１６７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５５０　　　７﹒７５３０　　　７﹒７５３６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國衛生部表示，若輝瑞研發的疫苗獲緊急授權使用，美國政府最快可於１２
月為國民接種。此外，美國衛生研究院傳染病部門主管福奇表示，生物科技公司或可能於未來幾
日至個多星期內公布新冠病毒疫苗一項大型測試的資料。
　　不過，美國單日新增超過２０萬宗新冠病毒確診個案，再創單日新高。加上全球疫情反彈形
勢亦不太樂觀，使市場對全球出現新一波疫情擔憂揮之不去，美匯指數升至９３﹒２０附近回軟
，短期仍然反覆，幾條主要平均線在９３﹒５０附近，會有阻力，相信短期沒有明確方向。
　　歐洲央行行長拉加德表示，央行已準備好應對新一輪疫情，於新冠疫苗面世前，需要維持貨
幣刺激，直至經濟有足夠動力復甦。另外，定向長期再融資操作及緊急抗疫買債計劃，均有效應
對疫情，故未來將繼續成為政策工具的機會很大。受拉加德言論影響，一眾南歐國家長期債券價
格亦有回升。
　　《路透社》引述消息指，歐盟外交官員不會在本周歐盟會議上，向成員國報告與英國貿易談
判的最新進展，而是在下周三（１８日）才彙報。若消息屬實，預示本月１５日將不會是英國與
歐盟的最後談判限期，歐盟與英國可能無法一如市埸預期，在本月中前敲定「脫歐」貿易協定，
但亦有不少解讀為達成協議的機會增加，支持鎊匯的表現。歐元昨日（１１日）有所回吐，考驗
１﹒１７５０的支持，若短期無法重上１﹒１８以上，小心要進一步下試低位。
　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７８０　　　１﹒１９００　　　１﹒１７４０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３２００　　　１﹒３３３０　　　１﹒３１５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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