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12/11/2020 18:40

《新股上市》傳恒大物業通過上市聆訊，集資最多３０億美元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》外電引述知情人士透露，中國恆大（０３３３３）分拆的物管
公司恆大物業集團通過港交所上市聆訊，計劃集資最多２０至３０億美元。
　　根據初步招股說明書，中國恆大持有恆大物業約７２％股份，恆大物業計劃將籌得的資金用
於收購和投資、升級技術和招募人才。
　　華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信證券和海通國際為聯席保薦人。（ｂｉ）

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