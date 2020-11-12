《再戰明天》京東和瑞聲派業績，美公布密歇根大學消費者信心指數

《經濟通通訊社１２日專訊》聖路易斯儲行總裁布拉德發表講話，美國公布１１月密歇根大

學消費者信心指數。



＊聖路易斯儲行總裁布拉德發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：０５ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克參加彭

博關於「增強經濟韌性」的訪談。

明晚８：００ｐｍ，紐約聯儲總裁威廉姆斯在金融時報的一場線上活動發表講話。

９：３０ｐｍ，聖路易斯聯儲總裁布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話。



＊美國公布１１月密歇根大學消費者信心指數＊



在數據方面，明晨（１３日）３：００ａｍ，美國公布１０月財政預算月報，料財赤由

１２４６億美元擴闊至２７５０億美元。

明午４：３０ｐｍ，香港公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料由下滑０﹒１％

升上３％；年率跌幅料由９％收窄至３﹒４％。

６：００ｐｍ，歐元區公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料由下滑１１﹒８％

逆轉至上升１２﹒７％；年率跌幅料由１４﹒７％收窄至４﹒３％。

９：３０ｐｍ，美國公布１０月生產者物價指數，年率料維持於０﹒４％。１１：００ｐｍ

，美國公布１１月密歇根大學消費者信心指數，料由８１﹒８升上８２。



＊京東和瑞聲派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：京東集團－ＳＷ（０９６１８）、利民實業（００２２９

）、陽光油砂（０２０１２）、瑞聲科技（０２０１８）和敏華控股（０１９９９）等。

（ｈｏ）

