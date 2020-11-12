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12/11/2020 17:13

【港交所績後】港交所獲大行升目標價，惟李小加將離任添不確定性

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）首三季純利按年升１６％至８５﹒８億
元。收入及其他收益為１４０﹒９１億元，按年升１２％，創九個月新高。當中，滬深港通的收
入及其他收益更達１３﹒５４億元新高，按年增長７９％。日均成交額１２５７億元，按年升
３９％。
　　單計第三季，集團純利３３﹒４７億元，按年增長５１﹒７％。收入及其他收益５３﹒０９
億元，按年升３３﹒２％，按季就升１１％，創季度新高。標題日均成交金額按季升２４％。業
績公布後，港交所獲多間大行上調目標價，野村最牛看４６２﹒９元。

＊李小加：對螞蟻暫緩上市感失望，但對新股市場無影響＊

　　踏入第四季，集團前景不確定性增加，先有中美兩國的地緣政治緊張局勢仍未明朗，及後再
有全球最大型新股螞蟻集團「臨門撻Ｑ」，暫緩「Ａ＋Ｈ」股上市計劃。
　　李小加在業績電話會議上坦言，對於螞蟻集團暫緩上市感到失望，但認為長遠而言，集團的
決定屬正確，能夠給予時間，讓企業、市場和投資者更為了解和消化現時監管環境和政策的轉變

　　他指，當螞蟻集團預備好重回香港上市，港交所亦隨時準備好和歡迎，目前新股市場仍保持
強勁，未有受事件影響，市場毋需對此過分解讀。至於螞蟻剎停上市的善後，相關工作正在進行
中。

＊李小加：不會離開香港，續於金融行業尋找新機會＊

　　港交所的人事變動同樣成為市場其中一個焦點，李小加將提早於今年底離任，由聯席總裁及
首席營運總監戴志堅代理集團行政總裁。李小加透露，期望能早日探討未來的去向，但目前仍要
專注於港交所的工作。
　　不過，他強調，香港是家，自己亦是香港人，因此不會離開香港，並且仍對金融行業充滿激
情，將不會離開行業，未來將會在金融行業中尋求新的機會。再被問到會否有計劃參選來屆的行
政長官選舉，李小加就回應指，有關傳聞無意義，亦沒有新的補充。

＊富瑞：李小加離任、中概股二次上市等都愈趨不確定＊

　　市場普遍都認為，港交所的季績符合甚至好過預期，有大行上調目標價。當中，富瑞就相對
保守，認為集團第三季度的核心盈利基本上與預期一致。在強勁的日均成交量推動下，證券交易
成主要亮點，有關趨勢亦很可能持續至第四季。不過，李小加離任，明年的中資企業來港二次上
市和收入、科技公司上市和港交所的前景都變得愈來愈不確定。該行維持集團目標價
３６０﹒０４元，以及「持有」評級。

＊野村：債券通或成集團未來另一個增長領域＊

　　野村和高盛就較為樂觀，野村表示，港交所第三季純利和收入都略高於該行預期，該行上調
港交所目標價６﹒３％，由原先的４３５﹒３港元升至４６２﹒９港元，評級維持「買入」。該
行認為，滬深港通收入的強勁增長是主要亮點，而債券通可能將成集團未來增長另一個有希望的
領域，其首三季的日均成交達２００億元人民幣的九個月新高。　

＊高盛料明年投資收益將跌２０％＊

　　高盛就認為，集團第三季業績好壞參半，核心盈利遜預期，但仍受到好過預期的投資收益所
推動。高盛上調港交所目標價２％，由３３５元升至３４２元，評級就維持「沽售」，並預期明
年的投資收益將會浮現出市場利率下降的所有影響，明年的投資收益將錄得約２０％的跌幅。
（ｓｋ）

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