李小加：港交所正進行大量工作未雨綢繆，包括推新股資訊電子平台

《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加表示，新型肺炎疫情為

全球經濟帶來巨大挑戰，但在各種不利因素的影響，本港金融市場今年仍交出一份成績不俗的答

卷，並認為集團在早幾年進行的工作成為今年香港市場表現理想的最關鍵因素。



＊擬推電子平台以縮短新股結算周期、完全無紙化等＊



李小加發表網誌指，港交所目前亦正在為不少大事未雨綢繆，如果成功將為香港金融市場帶

來長期深遠的影響。他指，香港現行新股結算周期為「Ｔ＋５」，如果遇到造成市場波動的國際

大事發生，香港結算周期會令新股市場價格反應滯後，影響市場效率。因此，集團計劃推出一個

市場各方和監管機構都能獲取新股發行資訊，並且無縫互動的電子平台，通過技術改革將程序簡

化、完全無紙化、結算周期大大縮短，以及減少新股申購預繳凍結資金。這項改革將大幅提升香

港新股市場的定價效率，尤其是大幅減少新股申購凍結資金，可以消除目前新股發行對於香港銀

行間市場流動性帶來的不必要波動，並提升香港作為國際金融中心的長期競爭力。



＊未來在合適時候發起企業同股不同權有關諮詢＊



聯交所上個月公布企業版同股不同權的諮詢總結，允許符合一定條件的法團不同投票權架構

公司來港二次上市。李小加指，這些第二上市的公司必須證明自己在海外成熟證券市場已有良好

的合規表現，能夠保障公眾投資者的利益，相信這些公司會為香港市場提供經驗，為日後修訂不

同投票權制度等方面提供有益參考。集團未來還會在合適的時候發起有關諮詢，繼續完善上市規

則。



＊一直與內地就拓寬滬深港通投資範圍和Ａ股指數期貨討論＊



他又提到，集團一直與內地當局討論，將符合一定條件的第二上市的港股和未有收入的生物

科技公司納入港股通投資範圍。雖然互聯互通機制已取得巨大成功，但不斷升級和完善的空間還

很大。集團亦一直與監管機構密切溝通，希望儘早推出ＭＳＣＩ中國Ａ股指數期貨。

李小加指，相關計劃和工作對香港市場未來的長遠發展至關重要，有些已經接近收穫期，期

望近期就能聽到一些好消息。（ｓｋ）

