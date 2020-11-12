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12/11/2020 17:22

【ＤＱ議員】葉劉：四立法會議員違反誓言，ＤＱ做法合理

　　《經濟通通訊社記者張可怡１２日報道》政府昨日（１１日）按照人大常委會的決定，宣布
於原定今年９月立法會選舉中，被裁定提名無效的現任議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌４
人，即時喪失立法會議員資格。公民黨主席、行政會議成員、立法會議員葉劉淑儀對《經濟通》
ｈｏｔ　ｔａｌｋ　１點鐘節目上表示，４名立法會議員違反擁護《基本法》和效忠香港特區政
府等要求，ＤＱ是合理做法。

＊人大常委決定具約束力，ＤＱ無需法庭介入＊

　　大律師公會主席戴啟思批評人大常委會繞過法庭或立法會程序，直接頒布決定，不容現今社
會允許。葉劉表示不認同。她認為人大常委作出決定，港府予以執行，不需要法庭介入。
　　葉劉解釋，政府曾於２０１６年ＤＱ劉小麗、羅冠聰、姚松炎及長毛４名立會議員，當時有
法庭的裁決，但不是法庭主動做裁決，而是前任行政長官梁振英司法覆核立法會主席梁君彥的決
定，讓梁頌恆、游蕙禎再次宣誓，最後法庭裁判梁振英得直，被裁決喪失資格的梁游之後入稟法
院司法覆核，結果敗訴。葉劉表示個案證明無需要法庭介入，除非有人申請司法覆核，而她認為
，就算有人司法覆核行政長官的決定都會敗訴。
　　葉劉又指，人大常委的決定具有約束力。１９９９年，劉港榕因為居留權問題將入境處處長
告上法庭，此案更上訴至終審庭。當時的終審庭由李國能大法官領導，李國能當時便指出人大常
委的釋法具有約束力，對香港的法院亦然。因此她認為不可能有人成功在法庭挑戰人大常委的決
定。她亦強調，人大常委的決定是引述整個《基本法》，認為４名立法會議員違背了他們的誓言
，不擁護《基本法》，因此ＤＱ是合理做法，看不見有司法介入的需要。

＊「一國兩制」已死？葉劉：外媒仍視港為殖民地＊

　　全國人大常委會作出決定後，其餘１５名民主派宣布總辭。民主派會議召集人胡志偉昨表示
香港「一國兩制」已死。葉劉回應指，西方傳媒自人大常委於６月底通過《港區國安法》後，以
美國為首的西方政界、知識界和傳媒早已宣布「一國兩制」已死。她認為西方的取態是基於他們
仍然將香港當成西方的殖民地、前英國殖民地，甚至受美國保護。在他們眼中，香港的行事程序
一定要跟西方的標準，中央政府一旦在香港行使她的主權，保護她的尊嚴，西方傳媒就會宣布「
一國兩制」已死，這點對中國、香港和「一國兩制」極為不公平。
　　葉劉強調，香港已回歸２３年，應該根據國家憲法和《基本法》做事。任何政界人士的行事
發言反對國家、無視國家尊嚴，在香港的政治前途只會愈走愈窄。

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