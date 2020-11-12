《小傳日記》科指開心飛，新經股彈起，二萬六得守；魚缸唔洗愁

《小傳日記》孖屐續憧憬疫苗推出令經濟復甦加快，而隔晚美股就要個別發展，香江魚缸今

朝開升１８２點報２６４０９點，更曾經高見２６４６０點！可惜之後都要無力高開低走，全日

低位要見到２６０７１點，不過萬幸都叫做守得住二萬六！午後科技佬同車股齊齊起飛，魚缸係

２６１００點至２６２００點位置徘徊！最終全日收報２６１６９點，走落５７點或跌０﹒２２

巴仙，主板成交１６７１﹒３５億銀大減近三成八；國企指數報１０５７９點，走上３８點或升

近半巴仙；科指就威威報７７０６，飛上２４１點或升逾３巴仙。

Ａ場方面都要分開走，上證綜指報３３３８點，軟３﹒５２點或跌０﹒１１巴仙，成交２８

６９﹒２７億銀人仔；深證成指報１３７９２點，走上７１﹒９０點或升０﹒５２巴仙，成交４

２１１﹒６６億銀人仔。

而重磅藍戰士方面，大象（００００５）插水逾２巴仙，報３８﹒３５銀；ＱＱ（００７０

０）起哄近５巴仙，報５７７銀；ＡＩＡ（０１２９９）跪低近４巴仙，報８３﹒７銀；生發發

（００３８８）起哄逾１巴仙，報３６９﹒４銀；神州移動（００９４１）插水逾２巴仙，報５

２﹒６５銀；建行（００９３９）跪低近１巴仙，報６﹒１４銀。



＊科指股齊飛美團或有喜，疫情又復發鐵鳥向下插＊



連跌數日嘅科技股終於迎來反彈，跌到超賣大家梗係入貨啦，加上「雙十一」銷情唔錯，阿

里巴巴（０９９８８）跳高近２巴仙，報２５３銀；京東（０９６１８）漲近８巴仙，報３２３

銀；聽日季檢美團（０３６９０）又有機會染藍，再炒高近６巴仙，報２８６﹒８銀；金蝶國際

（００２６８）同樣抽高逾６巴仙，報２３﹒６銀；金山軟件（０３８８８）抽高近６巴仙，報

４１﹒５５銀。

不過疫情就成日反反覆覆，係巴黎至天津、雅典至成都兩個航班都有人驗到新冠肺炎，搞到

兩個航線都要停運一周，鐵鳥就慘慘豬啦！南方航空（０１０５５）插水近４巴仙，報４﹒６６

銀；東方航空（００６７０）跌逾２巴仙，報３﹒５銀；中國國航（００７５３）跌逾２巴仙，

報５﹒９８銀；北京首都機場（００６９４）潛逾３巴仙，報６銀；國泰航空（００２９３）跌

逾２巴仙，報６﹒３５銀。



＊花旗國熱炒光伏向上走，吉利獲唱好股價飛高高＊



話說近期花旗國熱炒太陽能概念，美股光伏板塊梗係飛高高，連帶魚缸相關板都水漲船高，

保利協鑫能源（０３８００）跳高近６巴仙，報０﹒４４５銀；信義光能（００９６８）抽升逾

半成，報１３﹒５４銀；福萊特玻璃（０６８６５）同樣升逾半成，報２０﹒５銀；信義能源（

０３８６８）踢高近半成，報４﹒１元。

大行大和將吉利汽車（００１７５）目標價由１８﹒６銀升至２２﹒３銀，消息刺激今日股

價漲近７巴仙，報２０﹒５銀；比亞迪（０１２１１）本月第一個禮拜銷售成績靚仔！帶動股價

急飆近一成三，報１７７銀；恆大汽車（００７０８）聽聞廣州同上海生產基地啟動，股價揚逾

半成，報２３﹒７銀；華晨中國（０１１１４）升逾３巴仙，報７﹒４７銀；廣汽集團（０２２

３８）漲近３巴仙，報８﹒７銀。



＊缸友齊獲利內房佬落地，神州貸款挫內銀佬心慌＊



人幣中間價要貶落１６６點子，資金由舊經濟佬轉返新經佬，內房佬今日就要獲利回吐！潤

地（０１１０９）跪低近４巴仙，報３７﹒１銀；中國海外發展（００６８８）跪低近４巴仙，

報２１﹒０５銀；融創中國（０１９１８）插水逾２巴仙，報３２﹒１５銀；世茂集團（００８

１３）唔見逾２巴仙，報３１﹒３銀；中國奧園（０３８８３）插水近４巴仙，報８﹒４銀。

而神州１０月新增貸款跌穿一年新低，令到內銀佬全面向下！招行（０３９６８）插水逾３

巴仙，報４８﹒１銀；工行（０１３９８）跪低逾２巴仙，報４﹒７９銀；建行（００９３９）

插水近１巴仙，報６﹒１４銀；中行（０３９８８）唔見近２巴仙，報２﹒７７銀。請請！



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