《保險睿見－謝佩蘭》保費回贈保障計劃「精明財俊」的明智之選

《保險睿見》上一期專欄，我向大家介紹了一個兩全其美、「有病可索償，無病可退保費」

的保費回贈保障計劃。這一期，我會透過「精明財俊」Ｓｉｍｏｎ的例子，幫助大家進一步了解

這個計劃的特色。

Ｓｉｍｏｎ是一名４０歲的非吸煙者，職業是高級會計師，已婚並育有一子。作為一家之主

，正處於事業拼博期的Ｓｉｍｏｎ希望有一個更周全的保障計劃，讓自己及家人可以更安心。得

知有這個兩全其美的保費回贈保障計劃後，Ｓｉｍｏｎ首先了解到的是這個計劃分兩個階段執行

，第一階段的保障期有２０年或直至受保人６５歲這兩個選項。保障方面，第一階段提供危疾保

障，涵蓋多達１１５種疾病，包括５８種危疾（包括癌症、心臟病、中風）及４４種早期疾病

（包括原位癌）等，同時亦涵蓋將來可能出現的、類似２０１９冠狀病毒病的未知嚴重傳染病。

Ｓｉｍｏｎ覺得這個計劃能為他提供更全面的疾病保障，讓他能更安心全力打拼事業。

當第一階段保障期完結時，若Ｓｉｍｏｎ幸運地沒患甚麼病，最終保險派不上用場，他亦可

終止保單並取回１００％已繳保費；而即使有理賠紀錄，他亦可在固定年期後獲退回相應百分比

的已繳保費－－這個「有病可索償，無病可退保費」的特色既可為他提供健康保障，又可兼顧他

的財務彈性需要，一舉兩得。考慮到這些特色，Ｓｉｍｏｎ認為很值得投保這個計劃。

由於Ｓｉｍｏｎ希望能在６０歲退休，屆時或須要多一些流動現金以維持財務彈性。考慮到

第一階段保障期滿可退回保費這個特色，他選擇了２０年為第一階段的保障期，即由目前４０歲

保障到６０歲退休。另外，Ｓｉｍｏｎ選擇了２０萬美元為第一階段保額。由於Ｓｉｍｏｎ加入

產品所屬之健康計劃，成為會員以保持健康生活，他因此可享首年１０％額外保障，即保障限額

從原來的２０萬美元提升至２２萬美元。維持健康生活可以獲得額外保障限額，對Ｓｉｍｏｎ來

說是一個驚喜。

其實該產品還有另一驚喜，那就是第二階段的「醫療保障戶口」。當第一階段保障期完結時

，Ｓｉｍｏｎ可選擇不取回１００％已繳保費，轉而把１００％已繳保費存入第二階段的「醫療

保障戶口」，同時更可以免核保無縫轉換至實報實銷、延續終身的醫療保障。根據Ｓｉｍｏｎ所

揀選的２０年危疾保障期，他的「醫療保障戶口」可自動享有相等於３５％已繳保費的升級保障

金額；再配合產品所屬之健康計劃提供的高達１５％已繳保費的保障增值，即他的「醫療保障戶

口」的保障價值總共可增值至１５０％已繳保費。Ｓｉｍｏｎ的已繳保費為９﹒４４萬美元，因

此他在第二階段的「醫療保障戶口」的保障價值最高可增值至１４﹒１６萬美元。作為一名精於

理財、目光長遠的「精明財俊」，Ｓｉｍｏｎ認為這項增值特色非常吸引，能幫助他減輕長遠醫

療開支負擔，讓他及早為長遠醫療保障造好部署。

第二階段保障還有一個選項可供Ｓｉｍｏｎ選擇。當１０年保費繳付期完結，接下來五年，

即Ｓｉｍｏｎ５０至５５歲這段期間，如Ｓｉｍｏｎ有需要，他可申請行使更改選項，決定保留

第二階段保障，還是選擇於危疾保障期完結後終止保單並退回保費。

有了這個靈活周全的計劃，Ｓｉｍｏｎ覺得健康保障及財務彈性都在他的掌握之中，他可以

更安心全力為事業打拼及照顧家人。希望Ｓｉｍｏｎ的例子能給你一些啟發。大家可聯絡財務策

劃顧問了解詳情，及早造好部署，讓自己和摰愛在不同的人生階段都可活出「健康長久好生活」

。《友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

