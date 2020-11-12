港股高開低走收報２６１６９，跌５７點，成交額大減近三成八

《經濟通通訊社１２日專訊》美股納指連跌兩日後反彈，但強勢的道指卻高開低走，港股今

早彈逾兩百點後乏力。恆指高開１８２點，報２６４０９，暫時見最多升２３３點，高見

２６４６０，逼近周二的四個月高位（２６４７４點），惟其後乏力回軟，倒跌最多１４５點。

午後內房及中資電訊股等傳統股回吐，港股曾挫１５５點，見２６０７１點全日低，於兩萬六上

方喘穩。恆指最終收報２６１６９，跌５７點或跌０﹒２２％，主板成交１６７１﹒３５億元，

大減３７﹒５％。國企指數報１０５７９，升３８點或升０﹒３６％。科指收報７７０６點，升

２４１點或３﹒２３％。

藍籌股方面，金融股累市，匯控（００００５）創１個月新高後調頭向下，跌２﹒２９％，

報３８﹒３５元；昨日創新高的友邦（０１２９９）吐３﹒７９％，報８３﹒７元；建行

（００９３９）跌０﹒８１％，報６﹒１４元；港交所（００３８８）績後獲野村提高目標價至

４６２﹒９元，收漲１﹒０９％，報３６９﹒４元。傅中國平安（０２３１８）與陽光保險等公

司，有意收購泰禾投資集團旗下的人壽保險子公司，涉資７８億元。平保無升跌，報８６﹒５５

元。中資電訊股回吐壓力較大，中電信（００７２８）跌５﹒２６％，報２﹒７元；中移動

（００９４１）跌２﹒４１％，報５２﹒６５元。

Ａ股個別發展，上證綜合指數連跌３日，收報３３３８，跌３點或跌０﹒１１％；深證成份

指數高開高走，收報１３７９２，升７１點或升０﹒５２％。兩市成交回落至７０８１億元人民

幣，按日大減１８﹒６％。



＊騰訊季績放榜在即，飆近半成＊



昨日急插的重磅科技股反彈，騰訊（００７００）今日公布季績，彈４﹒７２％，報５７７

元。恆指服務公司明日進行季檢，上次失落染藍的美團，今次被納入呼聲甚高，對股價帶來短線

刺激

美團（０３６９０）勁彈至２９８元後，收升５﹒８３％，報２８６﹒８元；小米

（０１８１０）升３﹒５６％，報２３﹒２５元；昨日插逾９％的京東（０９６１８）彈

７﹒６７％，報３２３元。昨日瀉近一成的阿里（０９９８８）升升１﹒８５％，報２５３元。

大和首次叫買寶尊電商（０９９９１），料末季及明年收入增速加快；寶尊電商升４﹒７４％，

報９９﹒４５元。

晶片股表現亦勁，中芯（００９８１）第三季盈利２﹒５６億美元，按年勁升１﹒２３倍。

首席執行官趙海軍表示，目前公司運營正常，但部分美產設備、零部件、原材料交付期有延遲。

升３﹒１％；中芯升１﹒７８％，報２２﹒８５元；華虹（０１３４７）升２﹒８７％，報

３０﹒５元；上海復旦（０１３８５）升２﹒６６％，報１２﹒３４元。



＊教育部對合法規關聯交易持開放態度，天立教育大漲近３成＊



內地教育部昨公布，擬同意重慶工商大學融智學院等２１所獨立學院轉設為獨立設置的本科

學校。市場料高等教育改革加快，或提升上市公司盈利。教育股全線飆升，天立教育

（０１７７３）飆升２７﹒９１％，報７﹒７元；希望教育（０１７６５）升１６﹒９３％，報

２﹒２１元；新高教集團（０２００１）升１０﹒８７％，報４﹒６９元；宇華教育

（０６１６９）升１５﹒１３％，報７元；睿見教育（０６０６８）升１７﹒６７％，報

３﹒３３元；成實外教育（０１５６５）升１８﹒２３％，報２﹒４元；中匯集團

（００３８２）升１０﹒８９％，報６﹒０１元；楓葉教育（０１３１７）升８﹒１８％，報

２﹒３８元。

汽車股反彈，比亞迪（０１２１１）飆１２﹒７４％，報１７７元；吉利汽車

（００１７５）升６﹒５５％，報２０﹒５元；華晨中國（０１１１４）升３﹒４６％，報

７﹒４７元；長城汽車（０２３３３）升８％，報１２﹒９６元。

和諧汽車（０３８３６）曾插１６﹒２％，見２﹒８４元逾七個半月低，收市跌幅縮至

６﹒５％，沽空機構博力達思研究（Ｂｏｎｉｔａｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ），發表報告狙擊博力

達思研究認為和諧汽車一文不值，公司否認指控，指報告包括誤導性、具偏見、有選擇性、不準

確及不完整之聲明及毫無根據之指控以及不負責任的揣測。和諧汽車無升跌，報３﹒３９元；大

和資本發表報告，把東風（００４８９）評級由「跑贏大市」降至「沽售」，目標價７﹒３元。

東風集團跌５﹒１７％，報８﹒２５元。



＊光伏股再炒起，信義光能升逾半成＊



隔晚美國多隻太陽能股熱炒，連帶本港上市的光伏股也受追捧，保利協鑫（０３８００）飆

５﹒９５％，報０﹒４４５元。於光伏玻璃龍頭信義光能（００９６８）升５﹒２９％，報

１３﹒５４元；福萊特玻璃（０６８６５）也升５﹒１３％，報２０﹒５元；信義能源

（０３８６８）升４﹒５９％，報４﹒１元。

昨日受追捧的基建建材股，今日大致回吐，以中鐵建（０１１８６）表現最曳，曾低見

５﹒６５元，收市仍挫３﹒３２％，報５﹒８２元。中交建（０１８００）跌３﹒４５％，報

４﹒４８元；中鐵（００３９０）也降１﹒７２％，報４﹒０１元；中國建築（０３３１１）下

滑２﹒４７％，報５﹒９２元；中冶（０１６１８）跌２﹒１６％，報１﹒３６元。水泥股亦回

落，海螺水泥（００９１４）跌２﹒１２％，報５３﹒２元；中國建材（０３３２３）跌

０﹒７２％，報１０﹒９６元；華潤水泥控股（０１３１３）跌２﹒３２％，報１０﹒９６元；

金隅集團（０２００９）跌２﹒４５％，報１﹒５９元。（ｃａ）

