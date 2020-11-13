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即市新聞

13/11/2020 11:52

《缸邊麗評－熊麗萍》新經濟股再發力，聯想（０９９２）估值吸引

　　《缸邊麗評》今周港股受三座「大山」支配，拜登被認定為下屆美國總統刺激科技股急升，
舊經濟股仍受冷落，輝瑞研發的疫苗成效達九成，傳統經濟股大力反撲急升，但中央政府計劃整
治平台經濟壟斷問題，新經濟股（尤其是ＡＴＭＸＪ）再被加一腳，股價受雙重打擊。
　
　　新、舊經濟股輪動？抑或是舊經濟股翻生，筆者認為是前者，而新經濟股調整後再發力。但
今周板塊的突變，令大家急於檢視自己手上的股份是新經濟股或是舊經濟股性質，而上市公司亦
關注市場界定其為新或舊經濟股呢？筆者想到早前公布中期業績的聯想集團（００９９２），集
團為全球最大電腦生產商，但近年已逐步擴大其在智能設備、數據中心及軟件服務的業務，明顯
是新經濟股份類別，加上在疫情期間，教育及居家辦公，令每個家庭由過往只有一台電腦，現在
已增加至兩台或以上，疫情令市場對電腦需求增加，截至今年９月底第二季個人電腦收入較去年
同期增長８％，達１１４﹒６億元（美元．下同），期內集團總收入為１４５億元，而電腦業務
佔集團收入的７８％，第二季毛利率與第一季相同，達６﹒３％，高於去年同期的５﹒７％。
　
　　但筆者更著眼其直接與新經濟相關的數據中心業務，期內收入１４﹒７億元，較去年同期增
長１１％，由於這部分毛利率較高，業務表現對集團盈利幫助明顯，但這方面佔比仍低，仍需觀
望增長速度。反而軟件及服務期內貢獻集團８﹒５％收入，有助增加現金流。而集團早前與
ＳＡＰ達成的合作，期望可成為新增長動力。
　
　　第三季為電腦銷售旺季，而目前市場對電腦的強勁需求料可維持至明年首季，當中同時提供
打包「服務」一併銷售，以提升毛利率，而毛利率更高的數據及軟件服務仍有待逐步提升收益。
筆者認為這是股份值得投資與否的關鍵，新、舊經濟性質只屬短期對股價影響的概念，估值吸引
，可留意。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》
　
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