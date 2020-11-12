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即市新聞

12/11/2020 13:22

《股金豐采－涂國彬》美元區間上落，黃金短線調整

　　《股金豐采》隨著美國大選結果漸趨明朗，部分不確定性減低，雖然嚴格來說未算正式公布
。另一邊廂，疫苗方面有好消息，投資者亢奮，憧憬經濟能夠重啟並快速修復。市場情緒相較
１０月已經改善不少，ＶＩＸ從４０高位回落，現在主要在２０至３０區間震盪，但還沒有回到
疫情前的１０至２０水平。
　
＊等待紓困方案＊
　
　　美匯指數從８月開始大部分時間保持在９２至９３區間，即便是疫情或大選等風險也最多只
是帶動美元短暫突破９３，很快又回到原有區間。１１月大選結果基本出爐後，美元更是進一步
回吐漲幅，有意再次測試區間支持。本周連續上漲三日，周三（１１日）已經突破９３，但上行
動能有限。
　　雖然有疫苗消息，但央行短期內不至於改變方案，等待１２月美聯儲態度是否變化以及新的
紓困方案規模是關鍵。更不要說疫苗能否真的順利落地並量產還需要時間驗證，經濟不會立刻回
到疫情前的局勢。
　
＊金銀仍在升勢中＊
　
　　金價在本周一（９日）大幅回落，跌穿了５０和１００日線，直接將支持下移至１８５０美
元。雖然最近兩日沒有再往下跌，但反彈幅度有限，保持在１９００美元下方震盪。短線料還有
調整，但上行趨勢還不至於徹底改變。白銀目前能守住百日線支持，回調幅度小於黃金，並未離
開之前的運行區間，畢竟疫苗的好消息有助白銀的工業需求前景。
　
＊鉑缺方向鈀下行＊
　
　　鉑金保持弱勢震盪，維持在９００美元下方，周內表現很反覆，周一跟隨其他貴金屬大跌，
周二（１０日）剛有反彈，周三就回吐大部分漲幅，缺乏方向，只能耐心等待。
　　鈀金下行壓力增加，周三失守５０日線，跌幅擴大至６﹒２６％至２３１６﹒８美元，連續
下跌第三日，好在目前上行趨勢還未破壞。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，
本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金
（０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財
務權益。）
　
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