《鍾之日記》新經濟股反彈，中港成交齊縮

《鍾之日記》１１月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



香江魚缸今早高開１８２點，報２６４０９，惟其後乏力回軟，倒跌最多１４５點。午後內

房及中資電訊股等傳統股回吐，港股曾挫１５５點，見２６０７１點全日低，恆指最終跌５７點

或跌０﹒２２％，收報２６１６９，主板成交１６７１﹒３５億元，大減３７﹒５％。

收市後公布業績的騰訊（００７００）獲支持，收漲４﹒７％，報５７７元。騰訊收市後公

布，第三季業績純利３８５﹒４２億元人民幣，按年升８９％，表現勝預期，按季則升１６％，

每股基本盈利４﹒０５９元人民幣。第三季網絡遊戲收入按年增長４５％，金融科技及企業服務

業務收入按年增長２４％。



＊金融數據好壞參半，Ａ場三連跌＊



內地１０月人民幣貸款增加６８９８億元，創一年來低點，大幅低於市場預期的８０００億

元，比上月的１９０００億元新增貸大跌６４％。１０月社會融資規模增量為１﹒４２萬億元，

為今年２月以來低點；１０月末Ｍ２增長１０﹒５％，低市場預期的１０﹒９％，增速比上月末

低０﹒４個百分點，Ｍ１同比增長９﹒１％，創下３３個月新高。市場分析指Ｍ１和Ｍ２之間的

差距縮小到１﹒４個百分點，這標誌著商業信心的提高，同時也是確認中國經濟周期性復甦的一

個信號。

金融數據好壞參半，滬深股市兩連跌後今早高開，盤中則表現疲軟，好淡爭持，滬綜指終收

跌０﹒１１％，連跌三日，報３３３８﹒６８點，科技股反彈，深成指則升０﹒５２％。

交投持續收縮，兩市全日成交由周一（９日）過萬億逐步回落至今日的７０８１億元人民幣

，按日大減１８﹒６％。



＊「雙１１」報捷，新經濟股齊彈＊



內地受新冠疫情衝擊後，首個「雙１１」網購節成中國消費復甦的指標。不過，內地對網絡

平台的監管近期持續收緊，中國市場監督管理總局上月就《網絡交易監督管理辦法》徵求意見，

擬規管「直播帶貨」、「搭售商品」等行為；加上中國消費者協會及官媒均先後發聲，呼籲網民

提防雙１１的暗藏陷阱，令市場一度看淡今年「雙１１」的戰績。

不過，阿里（０９９８８）旗下的天貓就拉長雙１１的戰線，由往年的一日，提早由１１月

１日就開始活動，埋單計數，１１天間的成交額突破４９８２億元人民幣。雖然阿里聲稱成交額

較去年同期增長２６％，但國泰君安認為，由於加長了購物節時段，其ＧＭＶ（商品成交金額）

無法與去年直接比較。

而京東（０９６１８）為期１１天的網購節累計下單金額超２７１５億元人民幣，較去年同

時段的２０４４億元人民幣，增長３２﹒８％再刷新紀錄。

國泰君安的研報認為，今年的戰績反映中國的消費已完全恢復，市場仍然健康，維持電商行

業「跑贏大市」的評級，行業首選為阿里巴巴，目標價為３６０港元。

內地日前出台反壟斷指南，令一眾新經濟股連瀉兩日，但電商拋出不俗的銷售數據，加上隔

晚納指回升，推動新經濟股集體反彈。小米（０１８１０）雙１１全平台支付金額破１４３億元

人幣，該股早段曾飆近７％，惟其後升幅稍為消化，全日升３﹒６％；阿里早開便收復２５０元

，收升１﹒９％。此外，美團（０３６９０）急彈５﹒８％，而京東更大漲７﹒７％。



＊中芯第三季盈利急漲惟下季有風險，交銀國際仍撐＊



中芯國際（００９８１）公布，截至９月３０日止第三季純利２﹒５６億美元，按年大漲

１﹒２倍，按季升８５﹒８％，創歷史新高；集團第三季收入按年增３２﹒６％，至約１０﹒８

億美元，按季升１５﹒３％，並將全年收入增長預期上修為２４％至２６％，但該集團第四季指

引料季度收入環比減少１０％至１２％。

中芯國際在業績會上，就外界最關心的美國制裁問題作回應，強調公司只為民用終端用戶服

務，沒有任何軍事終端用戶，集團董事長周子學表示，當前國際形勢日趨複雜，公司合法合規經

營，對美國的出口管制表示遺憾，對公司影響可控；中芯聯合首席執行官梁孟松表示，第二代先

進工藝技術ｎ＋１正在穩步推進中，正在做客戶產品驗證，目前進去小量試產。

交銀國際發表報告表示，中芯國際預計第四季度收入環比下降，但仍好於市場預期，並基本

符合該行預期，但其指引的毛利率介乎１６－１８％則低於預期，該行將中芯Ｈ目標價由２５元

，調高至２８元，維持「買入」評級。

中芯全日價升１﹒８％，報２２﹒８５元。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

