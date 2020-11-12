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12/11/2020 08:15

【ＤＱ議員】港澳辦：嚴厲譴責香港立法會部分反對派議員「總辭」

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》港澳辦發言人發表談話指出，香港特區立
法會部分反對派議員在１１日全國人大常委會作出有關決定後宣布所謂「總辭」，再次表明了其
與中央頑固對抗的立場，是對中央權力和基本法權威的公然挑戰，對此予以嚴厲譴責。
　　發言人表示，立法會部分反對派議員卻把全國人大常委會履行憲制權力污蔑為「政治打壓」
，將議員職務作為政治操弄工具，策動所謂「總辭」，並有１５名反對派議員參與。這幕鬧劇充
分暴露了部分反對派議員為了政治私利而罔顧市民利益的本性，再次表明了其與中央對抗的頑固
立場，實際上是挑戰基本法和全國人大常委會有關解釋和決定，對抗中央對香港的全面管治權。

＊部分被標籤「反對派」議員選擇繼續履行職責，值得肯定＊

　　發言人稱，這部分反對派議員，如果想以此鼓動激進抗爭，並乞求外部勢力干預，再次將香
港拖入亂局，那是打錯了算盤。中央政府和香港特別行政區政府維護香港大局穩定的意志堅定不
移，撥亂反正的決心毫不動搖。我們注意到，還有一部分被標籤為「反對派」的議員沒有被綁架
上「總辭」的戰車，而是選擇繼續履行議員職責，這樣的明智之舉值得肯定。

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