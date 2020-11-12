【國務會議】李克強：確保已定政策兌現，浦東試點「一業一證」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院總理李克強周三主持召開常務會議

，要求繼續加強督辦，確保已定政策全部落地兌現，既把今年政策落實到位，又銜接謀劃好明年

重點政策；同時，要進一步激發市場主體活力，擴大消費和有效投資並舉，更大釋放內需潛力。

會議稱，今年以來各地推動２萬億元人民幣新增財政資金直達市縣基層、直接惠企利民，特

別是２﹒５萬億元減稅降費等政策，為穩住經濟基本盤發揮了重要支撐作用；下一步，要繼續加

強督辦，對督查發現的政策落實打折扣、擅自對市場主體加負擔、資金閒置等問題，要列出清單

，予以通報，限期整改。



＊浦東新區開展市場准入「一業一證」改革試點＊



會議決定，將採取兩方面措施，進一步激發市場主體活力。

一是在浦東新區開展市場准入「一業一證」改革試點。選取與人民群眾生活和消費息息相關

、涉及量大面廣小微企業和個體工商戶的電商、工程施工、便利店、小餐飲等３１個行業，將企

業需要辦理的多張許可證整合為一張綜合許可證，實現市場主體「一證准營」、全國有效。

二是將工程勘察、設計、施工、監理企業資質類別和等級由５９３項減至２４５項，除最高

等級綜合資質和需跨部門審批的資質外，將其他等級資質一律下放至省級及以下部門審批﹔將測

繪資質類別和等級總數由１３８項減至２０項，除導航電子地圖製作外，將其餘甲級測繪資質審

批全部下放至省級；加強事中事後監管，嚴格「黑名單」制度，對工程質量安全問題突出的依法

依規嚴肅懲戒，落實工程質量終身責任制。

