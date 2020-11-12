《思前想後－郭思治》港股本月高位在後頭，成交金額支持

《思前想後》１１月市況至今仍保持先低後高之形態，直到執筆一刻止計，本月恆指暫是由

２日之低位２４２３２點升至１０日之高位２６４７４點，即在短短７個交易日內，累積升幅達

２２４２點，論幅度當不算少，惟在龐大成交金額支持下，大市之升勢暫仍屬欲罷不能，況且

，近日市場資金已開始流入舊經濟股，由於此板塊至今仍處較低水平，故只要動力不退，大市該

仍有條件進一步上尋月內之新高，加上大市近日之成交金額已突破２０００億元，經驗告訴我們

，成交金額是走在指數前頭，故在本月底前，技術上該有更高之指數在後頭。



＊樂遊私有化要約價很有誠意＊



樂遊（０１０８９）於８月底披露獲騰訊（００７００）全資附屬公司－意像架構投資（香

港）有限公司提出私有化，每股股份註銷價格為３﹒３２１９元。交易完成後，樂遊將私有化及

撤銷上市地位。近月港股持續疲弱，且不少新經濟股亦出現回落，加上新型冠狀病毒疫情反覆，

未來幾個月金融市場波動性預期會增加，是次要約價格３﹒３２１９元接近兩年高位，較涉及收

購首份公告前之最後交易日之收市價每股股份２﹒５５００元溢價約３０﹒２７％，反映此次私

有化的要約價格很有誠意。相信私有化要約價已充分考慮到公司所面對的經營環境、最近及過去

的股價表現、以及財務業績。一般當公司股價與合理價值有很大折讓時，股價嚴重不能反映公司

潛在的真正價值，公司就會提出私有化。但樂遊於２０２０年６月３０日之每股股份未經審核綜

合資產淨值每股股份僅約０﹒０８美元（約０﹒６２４０港元），是次作價溢價約４３６％。而

樂遊中期業績轉盈為虧，未來回報需時，業務未來或持續受新型冠狀病毒疫情影響，加上行業變

化與同業成長速度快，私有化一旦失敗會拖累股價表現。



＊撤銷上市地位減少行政成本＊



私有化有利樂遊和騰訊的長遠發展。對樂遊而言，撤銷上市地位將減少與維持公司之上市地

位及遵守監管規定相關之行政成本及管理資源，所節省的開支可應用於遊戲開發，無疑為樂遊的

經營提供更大靈活性。對騰訊而言，私有化樂遊可擴展旗下遊戲市場布局和擴大其盈利基礎，有

助騰訊建立全球化遊戲帝國，進一步鞏固其市場領導地位。值得留意的是，騰訊近十年重金收購

多家國外遊戲相關的公司，而其遊戲研發能力亦因此不斷優化；樂遊的收益主要來自加拿大市場

，私有化樂遊可進一步擴大騰訊的遊戲業務版圖。長遠來說，私有化可減少樂遊和騰訊之間的同

業競爭，當中產生的協同效應有效提升管理與運營效率，加上兩者整合將進一步優化全球化業務

布局和競爭優勢。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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